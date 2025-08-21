62歲千百惠病逝中國！情史曝光晚年卻離婚收場 最後身影曝光

千百惠年輕時的照片。（翻攝攝微博）

〔記者陽昕翰／台北報導〕赴中國發展多年的原住民歌手千百惠不幸辭世，享壽62歲。她的兒子昨晚在社群沉痛證實死訊。消息傳回台灣後，與她交情數十年的美聲天后潘越雲感嘆：「好難過」，難掩悲慟之情。

千百惠高中時便開始兼職駐唱，傳聞是被劉家昌發掘，進而簽約出道。她曾演唱過多首劉家昌的作品，並參與電影《舊情綿綿》的演出。

千百惠元旦在微博的最後發文。（翻攝微博）

當年千百惠赴中國發展，與音樂人高大林結識並相戀，最終於1991年結婚並入籍中國，婚後育有一子。當年兩人戀情一度引發外界爭議，原來高大林當年才剛新婚，千百惠無視爭議堅持倒追被扶正。

近年千百惠已經離婚恢復單身，偶有公開活動，並透過微博與粉絲互動，不過自今年元旦發文後便未再更新。

千百惠的兒子昨晚透過母親的社群公告：「敬告各位親朋好友，我敬愛的母親鐘蘭芯（藝名：千百惠）於2025年8月19日因突發疾病，經全力救治無效離世，享年62歲。」並曬出了千百惠年輕時的照片。

