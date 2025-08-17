晴時多雲

娛樂 最新消息

FTIsland大巨蛋被喊安可！3萬球迷大合唱「到南部弄假牙」

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國樂團FTIsland今天（17日）應富邦悍將球團邀請，擔任「悍將中學主題日」的賽後表演嘉賓，他們獻唱夯曲《壞女人》，全場超過3萬名球迷一起合唱「到南部弄假牙」，讓全場陷入瘋狂。

FTIsland李洪基在大巨蛋獻唱。（讀者提供）FTIsland李洪基在大巨蛋獻唱。（讀者提供）

主唱李洪基先前在高雄開唱時就已經預告「我要去看啦啦隊」，不過他講歸講，當然還是有做正事，今天在大巨蛋一連帶來好幾首歌曲，其中還有韓國著名的應援曲《疾風街道》讓全場熱血沸騰。李洪基表示，在正式跟大家打招呼之前，要先穿上悍將球衣，「讓我們成為一體之後再來打招呼，大家好我們是FTIsland（中文），非常感謝邀請我們到這麼多球迷的地方表演。」

李洪基表示，「雖然球迷對我很陌生，但我們會認真唱歌，希望把今年贏球的氣勢延續到下一場比賽，我其實滿不好意思的，因為剛剛有一位美麗的歌手結束表演，換我們有年紀的大叔來，大家還好吧？剛剛大家有跟權恩妃大合唱，等一下我們也要大合唱喔，知道嗎？」

李洪基在演唱最後一首歌之前，他表示：「大家知道我們還有哪首歌嗎？該不會是《壞女人》吧！真的假的？我聽說這首歌非常誇張，甚至還上了新聞，你們會唱嗎？要不要一起唱！」結果全場3萬球迷還真的一起「到南部弄假牙」，不管是Kpop迷還是一般民眾，大家都會唱這首歌，氣氛相當熱烈。

結束之後，大巨蛋竟然響起「安可」，李洪基雙手一攤表示：「沒歌了呢，我們還有歌嗎？」不過他強調，之後FTIsland還會在台灣辦演唱會，歡迎大家一定要來玩，結束今天悍將主題日的表演。

點圖放大header
點圖放大body

