米可白拍戲突爆血原因查出來了 預告年底開刀

米可白拍戲時突然噴血，嚇壞現場工作人員。（翻攝自臉書）米可白拍戲時突然噴血，嚇壞現場工作人員。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「米可白」趙亦瑄日前深夜在IG限時動態透露，自己拍戲的時候突然爆血，嚇壞現場人員，她自己也驚呆。經過健康檢查後，原來是鼻子內有2道劃痕，她也決定年底要做鼻息肉手術。

米可白拍戲時噴血，她說：「大家都嚇到了，立刻幫我找衛生紙，就連導演也趕來關心」。之後她立刻去檢查，發現問題還真不小。

米可白透露自己在看醫師的時候，過敏發作，短短幾分鐘就打了20幾個噴嚏。（翻攝自臉書）米可白透露自己在看醫師的時候，過敏發作，短短幾分鐘就打了20幾個噴嚏。（翻攝自臉書）

米可白透露：「醫生說我鼻子裡面有2刀劃痕，才會連3天一直流鼻血」之後她用了三個哭臉表情符號。米可白猜測可能是自己洗鼻子噴嘴時不慎受傷，除了檢查鼻子之外，她也照了頭顱X光，2週後看報告。

除了向大家報告身體狀況之外，米可白也很天兵的記錯看診時間，不過卻因禍得福，她說：「下午的診我改成早上看診，反而掛到耳鼻喉權威」。米可白也說，年底想要做鼻息肉手術，因為這幾天她過敏，不斷瘋狂打噴嚏。就連看醫生時，在診間幾分鐘就打了20幾個噴嚏，醫生都忍不住說：小姐妳也太嚴重。

米可白曝光自己血濺拍戲現場原因，並透露年底想要做鼻息肉手術。（翻攝自IG）米可白曝光自己血濺拍戲現場原因，並透露年底想要做鼻息肉手術。（翻攝自IG）

