娛樂 最新消息

黃安驚爆千百惠病逝享壽62歲 原住民歌手入籍中國爭議不斷

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃安今（20日）晚在社群透露，原住民歌手千百惠已於8月19日凌晨因病辭世，享壽62歲，消息在微博掀起熱議。

千百惠被爆因病辭世。（翻攝微博）千百惠被爆因病辭世。（翻攝微博）

黃安表示，他與千百惠相識47年，情誼深厚。他回憶說：「我倆高中時就認識了，我與百惠是新竹同鄉。當年她在黃包車西餐廳駐唱，我去面試歌手，負責面試的就是百惠。一見面，她聽我唱了一首歌，就代表老闆錄取了我，從此開啟了我的演唱生涯，那是1979年的事。」

他感慨地說，兩人同年出生，如今好友因病離世，讓他更懂得珍惜當下，「百惠是個沒有惡念的人，相信她通往天堂的路會很順利。」

千百惠在1991年與中國音樂工作者高大林結婚後就入籍中國，近年多在當地發展。4年前她受訪時曾透露已恢復單身，並從北京搬到成都生活。

千百惠在80年代唱紅《當我想你的時候》、《走過咖啡屋》，入籍中國後爭議不斷，曾在社群PO一段秀出「中華人民共和國居民身分證」的影片讓小粉紅們高潮。

