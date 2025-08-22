謝震廷驚傳失聯！范揚景深夜急尋「很多人在找他」

謝震廷驚傳失聯。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕歌手范揚景昨（21日）深夜突發文，請求各界協助尋找創作歌手謝震廷，直言「我們這邊很多人在找他。」隨即引發外界關注。31歲謝震廷近年因身心狀況，以及2024年涉入傷人案件後鮮少公開露面，如今再度傳出失聯消息，讓粉絲憂心不已。

「請如果有遇到創作歌手謝震廷的人請立即聯繫我！」范揚景昨深夜透過社群平台向外界疾呼，並表示「我們這邊很多人在找他，謝謝！」瞬間在網路上發酵議論。事實上，謝震廷自《超級星光大道》出道，首張專輯便奪下金曲獎最佳新人殊榮，然而成長過程中因同儕霸凌、父母離異等因素，讓他19歲便陷入憂鬱泥淖，不僅疏遠人群，甚至換讀3所國中，最終更沒有購買畢業紀念冊。

請繼續往下閱讀...

為了自我療癒，謝震廷在醫師建議下投入大量閱讀，3個月讀近百本書，從腦科學到哲學皆涉獵，但仍難掩長年病痛與掙扎。此外，謝震廷2024年1月5日上午在台北市八德路與前女友發生口角，一度掏出水果刀意圖傷人，所幸被保全及時壓制隨後送醫，他曾自述「我不知道乖乖服藥後的我是清醒的，還是癱在床上流淚的我是清醒的？」言語間流露深沉的無力感，如今失聯疑雲再起，也讓外界更加憂心他的近況。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法