當AV女優18年不幹了 佐山愛在台灣淚崩：真的很抱歉

佐山愛提到引退一事，忍不住淚灑記者會。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕由人氣AV女優組成的女團「BLACK DIAMOND」首度來台舉行粉絲記者會，今天（22日）還與VIP粉絲一起搭乘觀光列車，L.V（佐山愛）、RIONA（廣瀨里緒菜）及RUNA（霜月瑠奈）下午受訪，佐山愛被問到即將引退的心情，竟然當場流下眼淚，嚇壞現場眾人，大喊「衛生紙」。

她們分享稍早與粉絲一起搭遊覽車同遊的心得，佐山愛分享最印象深刻的是，有一個男粉絲稱喜歡她長達18年，「我發現有跨越國籍、跨海外的粉絲支持著我，我確實在引退之前沒有那麼多活動來到台灣，沒辦法見到一直支持我的粉絲，有點後悔，接下來也有電影宣傳，希望透過這個團體活動來感謝粉絲們。」

佐山愛從事AV產業已經18年，如今決定要引退，被問到心情如何？佐山愛表示：「這個問題很難回答，想到支持的粉絲看著我的引退作，會覺得有點寂寞難過，我就有一種抱歉的心情，但最大的是感謝的心情，講到現在有點難過。」說這一席話時，佐山愛哭紅了眼，十分感慨。

不過佐山愛接下來仍會以「BLACK DIAMOND」的身分與大家見面，並預告會帶著主演電影在11月參加金馬影展，她透露，電影的角色是花魁，「在日本來說其實是象徵高貴的女性，是很有格調的女性，主題則是以愛為主軸，去探討說愛是什麼。」

