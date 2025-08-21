美國媽咪曬孕肚緊貼核廢儲存場 屏東在地人不滿

美國擁核KOL赫利在公投前曬出自己孕肚緊貼核廢料儲存場照片。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕核三延役公投將於本月23舉行，美國核能提倡KOL（意見領袖）赫利（Madi Hilly）在投票倒數前於社群網站公開向台灣喊話，還秀出自己把孕肚緊貼在核廢料乾式儲存場的照片表態，近日在網路瘋傳。有網友質疑赫利照片為AI生成，她不但出面反擊，並透過影片還原現場狀況。

赫利發照被網友質疑為AI假造。（翻攝自X）

身為核能倡導者赫利在貼文一開始就寫著「TAIWAN！」並放上台灣國旗，她在發文中表示，自己可能有點笨手笨腳，剪輯影片技術也一般，「但我絕不會為了一張照片而讓我的女兒，或任何人，處於危險之中」。赫利認為核廢料不是拒絕核能的理由，更指出核廢料才是這項技術主要賣點。

請繼續往下閱讀...

她更以投票、核能符號加上8月23日投票，強力向台灣投票者喊話。

赫利曬出攝影師的手及鏡頭，證明自己的照片並非AI假造。（翻攝自X）

赫利早在2018年「以核養綠」公投時曾拜訪台灣，今（21）更透過影片喊話，她認為核廢料儲存場的確不是零輻射，因為「當天天氣很好，可能還是會受到少量太陽輻射」，更斬釘截鐵認為自己除了太陽輻射外，承受的輻射量是零。

恆春知名民謠傳藝師「黑貓姊」楊美雲（左三）創作民謠反核三重啟，地方老少支持。（資料照，記者蔡宗憲攝）

反核派並不支持赫利的言論，恆春知名民謠傳藝師「黑貓姐」楊美雲更透過自己的方式以創作民謠《核三重起阮驚驚》，強烈表達反對核三重啟立場，更期望喚醒屏東人對環境與後代子孫健康憂慮。

屏東縣長周春米更透過社群表示，今年是恆春建城150週年，卻即將舉行核三重啟公投，明確表示「這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋」！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法