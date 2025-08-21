晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

美國媽咪曬孕肚緊貼核廢儲存場 屏東在地人不滿

美國擁核KOL赫利在公投前曬出自己孕肚緊貼核廢料儲存場照片。（翻攝自X）美國擁核KOL赫利在公投前曬出自己孕肚緊貼核廢料儲存場照片。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕核三延役公投將於本月23舉行，美國核能提倡KOL（意見領袖）赫利（Madi Hilly）在投票倒數前於社群網站公開向台灣喊話，還秀出自己把孕肚緊貼在核廢料乾式儲存場的照片表態，近日在網路瘋傳。有網友質疑赫利照片為AI生成，她不但出面反擊，並透過影片還原現場狀況。

赫利發照被網友質疑為AI假造。（翻攝自X）赫利發照被網友質疑為AI假造。（翻攝自X）

身為核能倡導者赫利在貼文一開始就寫著「TAIWAN！」並放上台灣國旗，她在發文中表示，自己可能有點笨手笨腳，剪輯影片技術也一般，「但我絕不會為了一張照片而讓我的女兒，或任何人，處於危險之中」。赫利認為核廢料不是拒絕核能的理由，更指出核廢料才是這項技術主要賣點。

她更以投票、核能符號加上8月23日投票，強力向台灣投票者喊話。

赫利曬出攝影師的手及鏡頭，證明自己的照片並非AI假造。（翻攝自X）赫利曬出攝影師的手及鏡頭，證明自己的照片並非AI假造。（翻攝自X）

赫利早在2018年「以核養綠」公投時曾拜訪台灣，今（21）更透過影片喊話，她認為核廢料儲存場的確不是零輻射，因為「當天天氣很好，可能還是會受到少量太陽輻射」，更斬釘截鐵認為自己除了太陽輻射外，承受的輻射量是零。

恆春知名民謠傳藝師「黑貓姊」楊美雲（左三）創作民謠反核三重啟，地方老少支持。（資料照，記者蔡宗憲攝）恆春知名民謠傳藝師「黑貓姊」楊美雲（左三）創作民謠反核三重啟，地方老少支持。（資料照，記者蔡宗憲攝）

反核派並不支持赫利的言論，恆春知名民謠傳藝師「黑貓姐」楊美雲更透過自己的方式以創作民謠《核三重起阮驚驚》，強烈表達反對核三重啟立場，更期望喚醒屏東人對環境與後代子孫健康憂慮。

屏東縣長周春米更透過社群表示，今年是恆春建城150週年，卻即將舉行核三重啟公投，明確表示「這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋」！

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中