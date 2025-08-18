《我們六個》真實原型現身！潘親御突襲直播「林作賢本人入鏡」

〔記者傅茗渝／台北報導〕台劇《我們六個》收視、口碑齊漲，成為2025年熱門討論作品。劇情描繪六個孩子歷經家變悲劇仍努力活出人生的故事，感動大批觀眾。自開播以來頻創新高，8月16日播出的第九集，三兄姊帶妹妹外宿的溫馨片段，更推升收視到1.05，名列全台第8。

《我們六個》第十集後，六個小孩將無縫接軌跳轉成六個大人。（大愛提供）

戲劇熱度同樣反映在網路，《我們六個》登上Google影視類搜尋榜第一，當週突破兩萬筆搜尋。許多部落客大讚小演員演技自然動人，精神科醫師楊聰財也專文推薦，認為本劇呈現出「孩子如何走過長夜，迎向陽光」的勵志力量。飾演牧師的湯志偉更直言全程淚崩。

請繼續往下閱讀...

六個孩子在媽媽靈堂前崩潰大哭，一一說出對媽媽的告別。（大愛提供）

令人動容的是，真實人物也參與其中。林秋伶讚游珈瑄「演出了當年的我」，完美詮釋她無人理解的痛苦。林作賢則在IG直播時感性表示，戲劇讓他憶起當年，甚至帶來療癒。這場由潘親御臨時發起的直播，導演王傳宗、涂善存、阮柏皓、何潔柔、林雨葶，以及「林作賢」本人陸續加入，七人同框暢聊劇情與幕後，引發「林作賢大合體」熱議。

劇中許多重場戲都震撼人心。孩子們在靈堂向母親告別，被稱為「魔王場」，演員拍完後仍難以抽離。潘親御感嘆，拍完戲更懂珍惜身邊的人，還把劇中的「林作賢身分證」收藏留念。林雨葶則提到首映時，真實的林作賢主動握手，象徵與過去和解。

潘親御臨時起意，在IG上驚喜直播，陸續合體導演王傳宗、涂善存、阮柏皓、何潔柔、林雨葶、「林作賢」本人。（大愛提供）

戲裡不只悲傷，也有輕鬆時刻。大姊秋伶在代工廠受傷後，大哥作賢（潘親御）下廚照顧妹妹，讓林作賢直呼「好可愛」，還笑說自己現在也想買圍兜穿。

導演王傳宗透露，為讓大小演員無縫銜接，他會播放少年版演出的初剪給成年演員參考。潘親御和涂善存更設計「摸眉心」、「摸手心」等暗號來連結角色，呼應失明母親以觸摸傳遞情感的細節。

潘親御還把劇中美術組做的「林作賢」身分證帶回家保留紀念。（大愛提供）

隨劇情推進，第十集將迎來重要轉折：馬志翔飾演的父親再度現身又消失，孩子們正式步入成年階段，人生各自展開。涂善存也透露「品秀」一角將由小中大三位演員共同演出，為後續劇情增添看點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法