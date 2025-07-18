「最辣營養師」高敏敏連發性感照 超兇上圍網羨慕

「最辣營養師」高敏敏近日與家人赴泰國度假。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕專業營養師高敏敏因容貌出眾、身材窈窕，獲得「最辣營養師」、「氣質女神」等封號，近日她曬出多張度假照片，看起來知性又性感，吸引了大批網友直呼：「簡直仙女下凡」。

高敏敏到烏來泡溫泉嗨秀黃色比基尼。（翻攝自IG）

已經有兩個孩子的高敏敏，近日到烏來溫泉享受時，曾發過身穿黃色比基尼的辣照，她還開心說是第一次一家4口一起泡溫泉，感覺超幸福。高敏敏身上的黃色比基尼在胸前做了鏈狀設計，開了一個洞，恰好能看見傲人雙峰間的溝壑。

請繼續往下閱讀...

高敏敏體驗替大象洗澡。（翻攝自IG）

近日她又跟家人一同前往泰國度假，只見高敏敏與孩子一同體驗「替大象洗澡、搓泥巴浴」，玩得很開心。畫面中的高敏敏穿著白色繞頸比基尼，下半身則是一條長褲，健康的膚色與緊實線條讓她看起來更自信。

高敏敏熱情分享，大象非常溫柔，洗澡前要先為水果進行初步認識，接著幫大象沖水、拿刷子輕輕刷掉灰塵、幫大象抹上一層厚厚的泥巴。現場人員解釋泥巴可以替大象調節溫度、防曬、防蟲，讓全家人體會到大象果然是很有智慧的動物。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法