Coldplay抓姦！300億CEO偷吃HR 不倫男女身分遭起底

這兩人背起底正是Astronomer的CEO安迪與HR克里斯汀。（翻攝自TokTok）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕堪稱史上最社死抓姦現場！「Coldplay」酷玩樂團最近在波士頓開唱，卻意外抓包新創公司CEO與人事總監的婚外情，引發軒然大波，當然兩人身分也遭到起底，他們都各自有配偶，男的還有小孩，更被爆料是出軌慣犯。

左邊的女子艾萊莎被起底也是Astronomer的高層。（翻攝自TokTok）

事件男主角是科技新創公司「Astronomer」的CEO安迪（Andy Byron），女方則是人事總監克里斯汀（Kristin Cabot），他們週三在Coldplay的波士頓演唱會上卿卿我我，安迪還抱著克里斯汀搖啊搖，結果被鏡頭拍到，立刻鬆手躲起來，一看就知道有詭，事後網友發現，果然各自都有伴侶。

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安迪跟克里斯汀的照片在網路上瘋傳。（翻攝自Astronomer官網）

外媒報導，安迪從2023年7月開始擔任Astronomer的執行長，在擴張的關鍵之際接掌公司，目前公司價值超過10億美元（約台幣294億元），主要是打造資料處理工具以及企業級資料處理流程的建構。私生活部分，他的妻子名為梅根（Megan Kerrigan Byron），育有兩個孩子。

至於事件女主角克里斯汀（Kristin Cabot）則是在2024年11月加入Astronomer，目前為人事總監，老公名為肯那夫（Kenneth C. Thornby），同樣是已婚身分。據網友爆料，肯那夫現階段疑似關閉了所有社群平台，而梅根的臉書被大批網友灌爆之後，目前也找不到了。

不過在演唱會當天，在兩人旁邊露出尷尬表情的女子，其實也是Astronomer的高層，名為艾萊莎（Alyssa Stoddard），她在2015年1月加入公司，上個禮拜才被克里斯汀升官成人事副總監（Vice President of People），這次直接與兩位偷情的高層一起看演唱會，恐怕早就知情外遇一事。

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