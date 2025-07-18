晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Coldplay抓姦！300億CEO偷吃HR 不倫男女身分遭起底

這兩人背起底正是Astronomer的CEO安迪與HR克里斯汀。（翻攝自TokTok）這兩人背起底正是Astronomer的CEO安迪與HR克里斯汀。（翻攝自TokTok）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕堪稱史上最社死抓姦現場！「Coldplay」酷玩樂團最近在波士頓開唱，卻意外抓包新創公司CEO與人事總監的婚外情，引發軒然大波，當然兩人身分也遭到起底，他們都各自有配偶，男的還有小孩，更被爆料是出軌慣犯。

左邊的女子艾萊莎被起底也是Astronomer的高層。（翻攝自TokTok）左邊的女子艾萊莎被起底也是Astronomer的高層。（翻攝自TokTok）

事件男主角是科技新創公司「Astronomer」的CEO安迪（Andy Byron），女方則是人事總監克里斯汀（Kristin Cabot），他們週三在Coldplay的波士頓演唱會上卿卿我我，安迪還抱著克里斯汀搖啊搖，結果被鏡頭拍到，立刻鬆手躲起來，一看就知道有詭，事後網友發現，果然各自都有伴侶。

安迪跟克里斯汀的照片在網路上瘋傳。（翻攝自Astronomer官網）安迪跟克里斯汀的照片在網路上瘋傳。（翻攝自Astronomer官網）

外媒報導，安迪從2023年7月開始擔任Astronomer的執行長，在擴張的關鍵之際接掌公司，目前公司價值超過10億美元（約台幣294億元），主要是打造資料處理工具以及企業級資料處理流程的建構。私生活部分，他的妻子名為梅根（Megan Kerrigan Byron），育有兩個孩子。

至於事件女主角克里斯汀（Kristin Cabot）則是在2024年11月加入Astronomer，目前為人事總監，老公名為肯那夫（Kenneth C. Thornby），同樣是已婚身分。據網友爆料，肯那夫現階段疑似關閉了所有社群平台，而梅根的臉書被大批網友灌爆之後，目前也找不到了。

不過在演唱會當天，在兩人旁邊露出尷尬表情的女子，其實也是Astronomer的高層，名為艾萊莎（Alyssa Stoddard），她在2015年1月加入公司，上個禮拜才被克里斯汀升官成人事副總監（Vice President of People），這次直接與兩位偷情的高層一起看演唱會，恐怕早就知情外遇一事。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中