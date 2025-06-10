晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《藍色蜘蛛網》女星尪捲一頁式詐騙遭警拘提 劉香君焦急：確定沒做過違法事

〔記者蕭方綺／台北報導〕類戲劇女星劉香君早期多參與《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳玲眼》等演出，她的老公李能謙是知名戲劇統籌、執行製作人，卻疑涉臉書一頁式詐騙，今遭警方搜索。新北市刑大今天持搜索票南下高雄，拘提李能謙，同步搜索其工作室，目前行動仍在進行中，至於涉案程度尚待調查釐清。

劉香君早期多參與《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳玲眼》等演出。（資料照，記者王文麟攝）劉香君早期多參與《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳玲眼》等演出。（資料照，記者王文麟攝）

對此，劉香君回應本報，語氣焦急表示：「我現在什麼事都不知道，刑事警察跟我說偵查不公開，我們能做的就是配合調查，晚一點才知道結果。」

對於詐騙一事，她說老公現在從事網路行銷，有些品牌會委託他幫忙行銷，但她強調「我很確定我們沒做違法事情」，平常會篩選客戶，不想輕易毀壞辛苦一輩子的名譽聲譽，也不解為何會捲入糾紛，今已接到許多朋友關心，如今只能配合調查。。

她老公李能謙曾擔任多家電視台攝影工作，拍攝過《情深深雨濛濛》、《貧窮貴公子》、《西街少年》、《真愛找麻煩》等戲劇，並在2001年開始擔任戲劇執行工作，之後進入三立電視台、三立都會台擔任統籌與執行製片人等工作，拍攝偶像劇，不料疑似捲入臉書一頁式詐騙，遭警方拘提搜索。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中