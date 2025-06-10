《藍色蜘蛛網》女星尪捲一頁式詐騙遭警拘提 劉香君焦急：確定沒做過違法事

〔記者蕭方綺／台北報導〕類戲劇女星劉香君早期多參與《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳玲眼》等演出，她的老公李能謙是知名戲劇統籌、執行製作人，卻疑涉臉書一頁式詐騙，今遭警方搜索。新北市刑大今天持搜索票南下高雄，拘提李能謙，同步搜索其工作室，目前行動仍在進行中，至於涉案程度尚待調查釐清。

劉香君早期多參與《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳玲眼》等演出。（資料照，記者王文麟攝）

對此，劉香君回應本報，語氣焦急表示：「我現在什麼事都不知道，刑事警察跟我說偵查不公開，我們能做的就是配合調查，晚一點才知道結果。」

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對於詐騙一事，她說老公現在從事網路行銷，有些品牌會委託他幫忙行銷，但她強調「我很確定我們沒做違法事情」，平常會篩選客戶，不想輕易毀壞辛苦一輩子的名譽聲譽，也不解為何會捲入糾紛，今已接到許多朋友關心，如今只能配合調查。。

她老公李能謙曾擔任多家電視台攝影工作，拍攝過《情深深雨濛濛》、《貧窮貴公子》、《西街少年》、《真愛找麻煩》等戲劇，並在2001年開始擔任戲劇執行工作，之後進入三立電視台、三立都會台擔任統籌與執行製片人等工作，拍攝偶像劇，不料疑似捲入臉書一頁式詐騙，遭警方拘提搜索。

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