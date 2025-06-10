圖文作家「捷運偷拍絲襪照、情侶擁吻」 被抓包道歉了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕圖文作家「miuk」在IG擁有3.7粉絲，近期卻被踢爆，他在小帳PO出多張在捷運偷拍的照片，其中包括乘客睡姿、絲襪，就連情侶擁吻也不放過，引起爭議，更遭輿論撻伐。對此，miuk昨（9日）在社群發文致歉，並承諾「未來將盡力支持、協助任何隱私跟權益都不該被僭越的社會風氣」。

圖文作家「miuk」捷運偷拍乘客還PO網，惹議迅速刪照。（翻攝自Threads）

有網友日前踢爆，圖文作家「miuk」經常在小帳上傳自己在捷運偷拍的照片，包含乘客睡姿、絲襪照、臀部照以及情侶擁吻等等，還會在貼文標記「台北捷運日記」，此外，他還曾在貼文寫道「此帳號遲早會被路人檢舉，所以關版前多發一點好了」，由此可知，他是刻意為之。

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事件曝光後，立刻引爆民眾怒火，miuk迅速將先前PO網的照片刪除，並在社群撰文致歉。他表示，對於該行為已深切認知嚴重性及負面影響，「在此向被拍攝的當事人、因貼文感到不適的所有人鄭重道歉，真的很對不起你們」，承諾未來也不再拍攝和發佈有任何侵權疑慮的貼文。

miuk也向爆料網友致謝，坦言近期的偷拍事件也讓自己感到噁心，但直到有網友出聲提及此事，他才意識到自己的舉動同樣讓人感到噁心，「這讓我感到非常自責與抱歉」，他將負起責任並好好反省，還給大家一個乾淨的網路環境。

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