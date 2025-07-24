陳慕義挺身雨戰凱道！嗆爆中共「台灣人尊嚴不容踐踏」全場淚崩

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣大罷免倒數2天，今晚（24日）「反共護台聯盟」在凱道舉辦「迎向成功」晚會，即便大雨不斷，現場氣氛卻熱血沸騰！「金馬最佳男配」陳慕義稍早登台飆話，回首台灣今年三件大事，霸氣嗆爆中共「台灣人的尊嚴不是任何誰可以輕易踐踏的！」一開口就掀起萬人歡呼，連串怒吼讓全場炸翻，大批民眾當場濕了身更濕了眼眶，氣氛動容又激昂。

陳慕義稍早與上萬台灣人民一同雨戰凱道「反共護台」。（翻攝自YouTube）

這場晚會自晚間7時起在台北市凱達格蘭大道展開，民眾不畏風雨撐傘力挺，大家眼神堅定信念一致，現場氣氛一度沸騰到宛如演唱會。陳慕義精神抖擻站上舞台，以擲地有聲的語氣回顧一年來台灣三件大事，「第一，在我們胸口為自己命名為台灣；第二，賴清德總統堅定跟全世界說中共是台灣的敵對國家；第三，大時代大罷免，台灣人把出賣人民、把背叛國家的立法委員趕出國會，這三件事讓台灣人的意識凝聚，台灣人的尊嚴不是任何誰可以輕易踐踏的！」

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陳慕義強調，台灣不能繼續不被看見，因為人民已經向全世界宣示我們有能力捍衛自己的國家，要讓全世界看見台灣。話鋒一轉，陳慕義大膽提到自幼開始，中共就一直散播無端的仇恨，一天到晚對台灣文攻武嚇，妄言台灣是中國不可分割的一部分，「我女兒說『屁啦！』聽到沒有？台灣的女孩不是你這樣隨便可以惹的！」

「我們要等共產黨中國來侵略我們嗎？」陳慕義大聲疾呼，7／26、8／23台灣人民會去投下同意票，同意的訴求便是「秩序」2個字，「國會應該要恢復到民主制度應該有的秩序，對不對？國會應該要恢復到民主制度應該有的秩序，對不對？」氣場強大直衝雲霄，台下民眾隨後更掀起一片歡呼聲浪，並異口同聲附和「對！」許多人不僅當場濕了身，更紛紛濕了眼眶，令人動容。

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