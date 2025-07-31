沈玉琳代言健康食品卻病倒 生技公司急發聲

沈玉琳健康亮紅燈，所代言牛樟芝生技公司強調雙方「僅止於產品代言合作」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕57歲藝人沈玉琳驚傳病倒入院，助理與老婆芽芽證實他身體不適就醫檢查，但病因仍不明。沈玉琳代言牛樟芝產品受到他病倒消息引發討論，今（31）生技公司緊急發聲明，強調雙方「僅止於產品代言合作」。

沈玉琳先前就曾自爆身患宿疾，每天吃5種保健食品養生，如今健康亮紅燈入院，讓人感慨萬千。

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沈玉琳實際罹患何病，目前健康狀況仍待確認。（翻攝自臉書）

經常工作滿檔的沈玉琳，長期靠健康食品養生，去年也接下牛樟芝產品代言工作。他曾自嘲自己的生活「一口是毒藥，另外一邊有解藥（健康食品）」。如今沈玉琳病倒，生技公司拿出檢驗報告，強調產品已完成各種試驗，並表示「所有檢驗結果皆符合國內外法規標準，確保產品品質與消費者食用安全無虞」。

沈玉琳目前詳細罹患何病？狀況如何皆有待確認，家人與好友僅表示他無大礙。

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