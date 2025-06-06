真正的動作英雄！阿湯哥《不可能8》驚人火焰跳傘特技 金氏世界紀錄認證

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的新片《不可能的任務：最終清算》穩坐全台年度票房冠軍寶座，全台票房已破台幣3.3億元。除了帥氣外表、精湛演技以及票房號召力，阿湯哥也又為自己增添一項榮耀，而且是他努力的特技範疇，成為金氏世界紀錄的頭銜得主。

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》的火焰跳傘特技，獲得金氏世界紀錄認證。（UIP提供）

魅力十足、膽大妄為的阿湯哥長年在《不可能的任務》系列中以伊森韓特一角征服觀眾，從攀爬摩天大樓、在飛行中的飛機外壁上緊握不放、騎機車衝下峭壁，甚至在機翼上行走，場場動作戲都令觀眾屏息。他親自上陣，以真實的動作場面呈現最震撼的視覺體驗，讓該系列幾乎已與他劃上等號，他為電影挑戰極限，只為讓觀眾走進戲院一飽眼福。

請繼續往下閱讀...

而該系列第8集、最新作《不可能的任務：最終清算》更是大幅升級，阿湯哥憑藉片中的震撼跳傘場景，榮獲「單人最多次火焰跳傘紀錄」，正式寫入金氏世界紀錄。

阿湯哥從直升機一共跳下16次，身上背著事先浸泡燃料並點燃的降落傘，在火焰吞噬降落傘之前迅速切斷殘骸，再順利開啟備用傘安全著陸。這項驚險萬分的挑戰，無人能及，也讓他在2025年6月4日正式獲得這項前所未有的紀錄認證。

湯姆克魯斯拍攝《不可能的任務：最終清算》，從直升機一共跳下16次，身上背著事先浸泡燃料並點燃的降落傘，在火焰吞噬降落傘之前迅速切斷殘骸，再順利開啟備用傘安全著陸。（UIP提供）

即使風險極高，阿湯哥依然義無反顧，他本身是持照跳傘員，為這場火焰跳傘更訓練了數百次，準備充足。這次《最終清算》拍攝地點位於南非的德拉肯斯堡山脈，團隊花了數週時間策劃這場從直升機起跳的戲碼。他每次都從7500英尺以上的高空跳下，背著點燃的降落傘，在火焰吞噬降落傘的2.5至3秒內，立刻切斷燃毀傘具，開啟備用傘安全降落。

這場戲涵蓋眾多精密步驟與高度風險，阿湯哥與劇組共完成了16次火焰跳傘，只為捕捉最完美的一幕。其中部分跳躍中，他身上還綁著重達50磅的Snorri攝影裝置，近距離記錄他自由落體時的臉部表情與姿態。

相關新聞：

超猛！阿湯哥曝從影最危險特技 身上綁攝影機高空狂轉自拍

金氏世界紀錄總編克雷格格倫迪（Craig Glenday）表示：「湯姆不只是扮演動作英雄，他本身就是動作英雄！他的成功，來自他對真實感的堅持與不斷挑戰演員極限的決心。我們很榮幸能以這項紀錄表揚他無懼的精神。」

湯姆克魯斯為《不可能的任務：最終清算》綁上可折疊式攝影機，直接跳出飛機在空中瘋狂旋轉。（翻攝自YouTube）

克雷格也補充：「湯姆從來就不是陌生於打破紀錄的人，他的職涯不但長青且穩定，也證明他是好萊塢最具影響力與票房號召力的演員。如今，他仍是擁有最多連續破億票房作品、全球最成功的動作巨星。」

《不可能的任務：最終清算》持續在全球熱映中，目前全球票房也已突破3.63億美金（約台幣108.57億元）。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法