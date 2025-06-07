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才升格三寶爸！羅文裕痛揭老婆乳癌二期：一起撐過去

羅文裕心痛曝老婆罹患乳癌。（翻攝臉書）羅文裕心痛曝老婆罹患乳癌。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王羅文裕的老婆4月才生下第三胎，沒想到產後檢查發現罹患了乳癌第二期，稍早羅文裕在社群公開此事，提到10年前在婚禮上的承諾，「無論健康或疾病、富裕或貧窮，我都願意陪妳走一輩子。」替愛妻打氣。

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羅文裕表示，「那時候，我們以為幸福會一直延續，從未想過疾病這兩個字，會這麼真實、這麼突然地走進我們的生活。」

羅文裕與老婆結婚十週年。（翻攝臉書）羅文裕與老婆結婚十週年。（翻攝臉書）

對於愛妻罹患乳癌第二期，羅文裕談到，「那一刻，我們沒有多說什麼，只是開始默默地查資料、問醫生、調整作息，一邊焦慮，一邊逞強。」

今天是羅文裕跟老婆結婚10週年，他說沒有蛋糕、旅行、禮物，只有陪著另一半，面對化療後求平安的心，「但對我來說，這卻是我們最有意義的一年，因為我比任何時候，都更清楚我們更需要彼此，我們會一起撐過去。」更稱老婆就算掉頭髮一樣很美。

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