《五燈獎》歌王轉行當房仲！歷經墜谷意外奇蹟生還曝現況

〔記者陽昕翰／台北報導〕蕭閎仁近年因為演藝工作起伏不定，斜槓多了房仲身分，去年他發行台語創作專輯《謝謝你依然在這裡》，昨天也重拾麥克風，與潘信維、羅文裕、楊肅浩攜手開唱。

蕭閎仁重返歌壇開唱。（時刻娛樂提供）

蕭閎仁13歲就參加《五燈獎》，是兒童組五度五關得主，他在2008年以同名專輯正式出道，隔年還入圍金曲獎最佳新人，而在經歷演藝圈的起伏後，也斜槓當起房仲，取得不動產經紀營業員的證照。

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蕭閎仁昨晚在台北Pipe Live參加「歌聲內底攏是話」演唱會，第一首歌就選唱了《若是剩你一個》，這首歌是他經歷嚴重車禍，因為墜谷差點離開人世，奇蹟生還的他沉澱一年，寫給老婆的感人之作。

蕭閎仁接著帶來《養貓新手》和《小雙的碗筷》獻給愛貓及寶貝兒子，去年正式回歸歌壇的他，看到越來越多人聽台語歌，感動表示：「我們都是這樣喜歡台語的一群人，可以相聚在一起是相當有共鳴的一件事。」

蕭閎仁（左起）、羅文裕、潘信維、羅文裕與楊肅浩攜手開唱，荒山亮（中）擔任嘉賓。（時刻娛樂提供）

而在演唱會的尾聲，潘信維、羅文裕、蕭閎仁、楊肅浩也與嘉賓荒山亮，一起演唱限定版本的《養乾杯（啉予焦）》，荒山亮不忘改編歌詞，幽默笑問全場：「要不要續攤！」為演唱會劃下句點。

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