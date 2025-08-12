館長來去深圳 離台前指「台灣人很可憐」

網紅館長（右2）今第二次飛往中國，此次目標是深圳。（記者劉信德攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬網紅「館長」陳之漢今（12）飛往深圳，他先前就曾表示此次中國行的規模將比上海行更大。出發前館長在機場接受採訪，表示台灣人很可憐，更表示明天就會開直播。

昨日館長在直播中表示，最近都在研究抖音，有粉絲表示說想看閱兵，館長回應：還在確認中，但不確定是否能直播。

有了上次上海行的經驗，這次館長信心滿滿的出發，還希望這次深圳行直播希望「流量可以灌進來」，他透露已提前和部分企業協調，不過有些回應是只能看，不能拍也不能直播。且本次深圳行館長指沒有人幫忙，做起來會比上次艱辛，希望未來中國人能幫他。

網紅館長離台前接受採訪，希望中國「同胞」未來能幫幫他。（記者劉信德攝）

館長親切的喊中國人「同胞」，並希望他的同胞們能幫幫他的忙，他說自己只是很熱情的想要把東西拍回來給台灣人看，想想又怪自己說：可能我比較有爭議。

在機場時館長表示「希望台灣人必須了解，台灣人很可憐，買車要買2倍的錢」並指出他要去看看中國到達怎樣的境界，並預告想找一些電器引進台灣販售。

