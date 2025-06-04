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66歲孔鏘驚爆想退休！暴瘦身體頻出狀況：跟胡瓜同進退

孔鏘是台灣最紅的樂隊指揮。（萬星傳播）孔鏘是台灣最紅的樂隊指揮。（萬星傳播）

〔記者陽昕翰／台北報導〕66歲的孔鏘近來暴瘦，身體健康頻亮紅燈，他坦言有了退休想法，驚吐：「看到和我同齡的瓜哥，至今依然精神奕奕、越戰越勇，就決定看瓜哥哪一天（退休），跟他同進退好了。」

由胡瓜、康康、歐漢聲主持的「鑽石舞台之夜」演唱會， 8月2、3日將在台中中興大學惠蓀堂登場，現場樂隊依舊是胡瓜的老搭檔孔鏘老師，率領「孔鏘超級樂團」扛下重任。

其實孔鏘出道前，曾加入三立大樂隊、參與《豬哥亮歌廳秀》伴奏，1990年代擔任張菲、費玉清主持的《龍兄虎弟》現場伴奏，逐漸家喻戶曉，成為綜藝節目最不可或缺的樂手老師，走紅至今。

身為「全台灣最紅的樂隊指揮」，孔鏘表示：「以前的樂團都是努力在演奏的崗位上做好本分，但是我覺得我們的功能不止如此，應該可以提供更專業的娛樂貢獻在節目中，慢慢讓節目或主持人覺得我們的角色也很重要。」

而孔鏘很懂得拿捏收放之間的尺度，「一定要記得自己是綠葉，主持人才是紅花，不居功不搶勞；有了紅花就必定會有綠葉的存在，而且一定要做到紅花唯一指定的綠葉。」

不論是在舞台上或綜藝節目，孔鏘工作崗位所在的視角永遠與觀眾相反，他也分享：「我們的位置永遠是最好看、也是觀眾看不到的，大家看到的都是表演者的正面，但是從背面可以看到所有歌手、藝人的不安與緊張或者焦躁。以及當他們準備好了，要上台前，就能從背影看出他們的自信。」

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