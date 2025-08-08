晴時多雲

娛樂 最新消息

祝「四月天」88節快樂！ 網笑翻：阿信乾爹是「付清」擔當嗎～

五月天團員中只有阿信還是黃金單身漢的。（翻攝自IG、FB）五月天團員中只有阿信還是黃金單身漢的。（翻攝自IG、FB）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天8月8日父親節，五月天的國際後援會和粉絲團，也沒忘了為晉身人父的五月天團員冠佑、石頭、碼莎和怪獸獻上祝福。後援會之一「五月天的瘋狂宇宙」更以「四月天」為梗，PO出賀文，五月天曬合體照罕見「少一咖」。

五月天後援會以「四月天」為梗，祝福已為人父的冠佑、石頭、瑪莎和怪獸「88節快樂」。（翻攝自臉書）五月天後援會以「四月天」為梗，祝福已為人父的冠佑、石頭、瑪莎和怪獸「88節快樂」。（翻攝自臉書）

雖然5位團員中只有阿信還是黃金單身漢，但他可是小玫瑰（冠佑大女兒）和詠詠（怪獸女兒）的乾爹呢，PO文一出，吸引不少「五迷們」在底下狂留言。

網友們除了逐一點名「爸爸」團員獻上祝楅，熱情的粉絲也不忘為阿信刷存在感，在留言區陪練肖話，「咦 阿信是乾爹,也要88節快樂...呵呵」、「這乾爹會很忙吧~笑」、「若再加上阿信的全家福，就完美了」、「阿信不要再躲了喔⋯⋯」、「阿信是負責的付清，其他四個可以做快樂的父親」。

阿信是冠佑大女兒「小玫瑰」和怪獸女兒「詠詠」的乾爹。（相信音樂提供）阿信是冠佑大女兒「小玫瑰」和怪獸女兒「詠詠」的乾爹。（相信音樂提供）

