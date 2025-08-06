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娛樂 最新消息

中居正廣強吻女主播 性侵過程首曝光

中居正廣被控性侵女主播重創形象。（法新社）中居正廣被控性侵女主播重創形象。（法新社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕SMAP前成員中居正廣被控性侵女主播風波，他為了止血在1月23日宣布引退，沉寂數月後突在5月委任律師組成全新法律團隊，對富士電視台第三方委員會調查報告提出嚴正反擊，強調報告未呈現中居完整陳述，且使用「性暴力」字眼過於偏頗，主張缺乏中立性和公平性，已嚴重損害其名譽。

但更勁爆的是，受害女主播最近成為焦點，有日媒今（6）日首曝光受害主播遭中居性侵完整過程。

受害女主播自稱當天到中居正廣位於目黑區豪宅，一開始只有2人吃火鍋，後來改到客廳看SMAP演唱會影片，接著突被中居強吻，受害女主播泣訴當場中居以強而有力的手段不斷猛親她，甚至企圖脫掉她的衣物但失敗，可惡的是，中居隨後竟把整個臉埋進她的胸部。

由於受害者哭喊求饒，中居一度停止，但當她穿回衣服時，又被中居強行脫下衣服，最後性侵得逞。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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