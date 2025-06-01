（影）《魔鬼的計謀2》鄭賢奎拍片道歉 網緊咬：曬捐款證明才算數

鄭賢奎奪下《魔鬼的計謀2》冠軍，卻因態度惹議。（翻攝自Naver）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《魔鬼的計謀2》冠軍鄭賢奎（又譯：鄭泫揆）今（1）在自己的YouTube頻道上傳「魔鬼的計謀2 Vlog」影片，正式向所有觀眾致歉，表示自己反省了很多，讓大家感到不舒服，真的很抱歉。

鄭賢奎在節目中酸隊友崔玹準「會算數嗎？」令大批網友反感，又在節目中脫口「想體驗監獄館生活」，卻在接近重要關卡時，反悔表示「不想去監獄」，被觀眾猛虧言行不一。

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鄭賢奎曾參與韓綜《換乘戀愛2》和成海恩配對打開知名度，這次參加《魔鬼的計謀2》一舉奪冠，卻因態度不佳惹議，另外在總決賽中，對手邵熙因「沒下注」錯失良機，讓比賽添上「讓位疑雲」。

鄭賢奎拍片致歉。（翻攝自YouTube）

影片中，鄭賢奎直言向那些感到不舒服的人道歉，「並深深感謝所有支持我、關注我的人，今後我會努力成為更好的人。」表示會仔細看所有留言，也會抽空上傳Vlog。

只是部分韓國網友依然難以服氣，紛紛在影片底下留言開嗆，直說「不是說要捐出獎金嗎？記得說話算話」、「看來要曬出捐款證明才算數」，也有人挑出他在影片中明顯看起來「不擅長與人交流」，對他道歉不買單。

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