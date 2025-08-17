葛斯齊爆「夏克立睡粉」內幕 前經紀人證實：有女性跟我聯繫

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕狗仔葛斯齊7日在社群踢爆，「爸爸去哪兒」男星睡了粉絲射後不理，害怕東窗事發，將事件嫁禍給經紀人，他昨（16日）直接揭露此人就是夏克立。對此，夏克立前經紀人證實，確實有一些女性和她聯繫，但是雙方已於3月結束合作關係，不便回應其個人行為。

葛斯齊（右）爆料夏克立婚內出軌。（資料照）

葛斯齊7日在臉書發文踢爆，「父親節前夕，爸爸去哪兒男星認『爸爸忙著與小孩的粉絲約會』，遭爆睡粉射後不理，自發軟香蕉照給粉絲鼻芳，害怕東窗事發，通通嫁禍經紀人」。他也補充說道，先不論是否家暴，婚內出軌是事實，自己向該男星求證時，對方卻傳「刑法235條310條315-1條」給他，讓他不禁想反問：「在嚇唬我嗎？」

請繼續往下閱讀...

葛斯齊15日開直播進一步透露，夏克立2020年結識A女，對方是小孩的粉絲，兩人於隔年發展不倫關係，卻在2024年封鎖女方，被質問後將責任推給前紀人，聲稱前經紀人喜歡自己，不希望他們發展關係，並命令自己斷聯A女。

此外，葛斯齊揭發，夏克立去年又搭上P女，對方稱是為了學英文接近夏克立，兩人後來也發生關係，事後，P女自稱懷孕，找夏克立對峙，卻被要求拿掉，葛斯齊表示自己握有對話錄音檔。

葛斯齊曬出夏克立與女子對話紀錄。（翻攝自臉書）

葛斯齊昨晚曬出今年2月夏克立與小三的對話截圖，直呼「夏克立就是這樣和小三說，並且這樣栽贓經紀人」，並喊話夏克立，「都給你一個禮拜出來面對了，你自己不認，真要我拿出我們對話查證的錄音還有A女和P女的查證，你這輩子要怎麼做人。」葛斯齊也大讚汪小菲有肩膀，但是強調並非支持出軌，而是希望公眾人物應該學會認錯的態度並改正。

對此，夏克立前經紀人Serene回應，「確實有一些女性跟我聯繫。我在無法解決藝人私下複雜的感情關係，在跟夏先生屢次討論之後，我決定在2025年3月4日終止了夏克立先生的經紀事務。我不再任職他的經紀人，不便對他的個人行為做出回應。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法