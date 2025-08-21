晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

奧運金牌蛙王遭爆不倫女公關 認了無法對妻子坦白：超爽關係

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本蛙王」北島康介曾在2004、2008年夏季奧運連續兩屆勇奪金牌，被視為體壇傳奇，退役後轉戰房地產事業，2013年與樂團「girl next door」女主唱千紗結婚，沒想到看似順遂的人生，19日卻爆出不倫戀醜聞，引起輿論譁然。

北島康介遭爆不倫女公關。（法新社）北島康介遭爆不倫女公關。（法新社）

據日媒《週刊文春》報導，北島康介今年春天開始外遇高檔俱樂部工作的A女，由於女方時常炫耀兩人關係，消息才會曝光。據悉，A女外貌激似日版《跟我老公結婚吧》女主角小芝風花，北島康介與她經常外出曬恩愛，多次被媒體直擊親密互動。

報導指出，A女好友踢爆，北島康介幫女方租下豪華公寓，兩人的關係在友人之間幾乎是公開的秘密。面對記者質問這段關係，北島康介低調回應，「我們關係很好。」對於是否正式交往，他反問，「我們會被看成那種關係喔？」至於公寓內發生的事，他笑稱「順其自然」卻坦承無法向太太完全坦白，還辯解出去喝酒都有報告。

有趣的是，記者詢問，「我們是要寫你無法講清有沒有男女關係嗎？」北島康介坦言，「我真的說不清，請這樣寫吧！」記者則以他當年在雅典奧運奪金時的名言「超爽」調侃，「那你們是超爽的關係嗎？」北島康介笑呼，「請幫我寫『搞不好是超爽的關係』，這兩個部分一定要寫。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中