奧運金牌蛙王遭爆不倫女公關 認了無法對妻子坦白：超爽關係

〔娛樂頻道／綜合報導〕「日本蛙王」北島康介曾在2004、2008年夏季奧運連續兩屆勇奪金牌，被視為體壇傳奇，退役後轉戰房地產事業，2013年與樂團「girl next door」女主唱千紗結婚，沒想到看似順遂的人生，19日卻爆出不倫戀醜聞，引起輿論譁然。

據日媒《週刊文春》報導，北島康介今年春天開始外遇高檔俱樂部工作的A女，由於女方時常炫耀兩人關係，消息才會曝光。據悉，A女外貌激似日版《跟我老公結婚吧》女主角小芝風花，北島康介與她經常外出曬恩愛，多次被媒體直擊親密互動。

報導指出，A女好友踢爆，北島康介幫女方租下豪華公寓，兩人的關係在友人之間幾乎是公開的秘密。面對記者質問這段關係，北島康介低調回應，「我們關係很好。」對於是否正式交往，他反問，「我們會被看成那種關係喔？」至於公寓內發生的事，他笑稱「順其自然」卻坦承無法向太太完全坦白，還辯解出去喝酒都有報告。

有趣的是，記者詢問，「我們是要寫你無法講清有沒有男女關係嗎？」北島康介坦言，「我真的說不清，請這樣寫吧！」記者則以他當年在雅典奧運奪金時的名言「超爽」調侃，「那你們是超爽的關係嗎？」北島康介笑呼，「請幫我寫『搞不好是超爽的關係』，這兩個部分一定要寫。」

