《魔鬼的計謀2》冠軍「自我反省」ing 曝3.8億獎金去向

鄭賢奎於《魔鬼的計謀2》奪冠，卻因態度惹議慘遭批評。（翻攝自Naver）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《魔鬼的計謀2》上週二誕生新一季冠軍，為《換乘戀愛2》人氣王鄭賢奎（又譯：鄭泫揆），他向韓媒表達歉意，表示「我全心全意想贏得比賽，但給很多人和觀眾帶來不適，對此我有責任。」

和首季冠軍河錫辰不同的是，《魔鬼的計謀2》冠軍遭韓網強烈批評，尤其進入總決賽的尹邵熙，在最終場比賽「讓出勝利」引發爭議。

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鄭賢奎否認接受任何讓步，直言「獲勝的秘訣不在於我很優秀，而是在那情況下盡了最大努力，加上運氣好。」強調和邵熙比賽既公平又激烈。

鄭賢奎於《魔鬼的計謀2》奪冠，卻因態度惹議慘遭批評。（翻攝自Naver）

對於邵熙未能抓住奪冠機會，PD鄭鐘然也表示很遺憾，「在錄製決賽時，發現她放棄最後的賭注時也嚇了一跳，不過聽完採訪，發現她的確有可能這樣做，況且，為了賽制公平，不可能影響她的任何決定。」

對於第二季奪冠後，有何計畫？鄭賢奎坦言，暫時沒有演藝活動或演出，想要一邊休息一邊療癒自己。過去他參與戀愛節目《換乘戀愛2》，卻和戀人成海恩分手，對此，鄭賢奎直言「知道我們備受關注，但也不想成為戀人生活中的商品，我們互相關心，現在仍然互相支持。」

至於節目冠軍獨得3.8億韓幣（約台幣830萬元）獎金，鄭賢奎表示沒有太具體的規劃，「會捐出部分獎金，也想給劇組買好吃的。」《魔鬼的計謀2》在Netflix上架。

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