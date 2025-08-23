農曆7月別鐵齒！「處暑節氣+鬼門開」12生肖禁忌一次看懂

命理界「阿湯哥」湯鎮瑋老師提醒，不同生肖的朋友們在農曆7月的「應對方式」與「禁忌」各有不同。（湯鎮瑋提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今起正式踏入農曆7月，命理界「阿湯哥」湯鎮瑋老師提醒，不同生肖的朋友們在農曆7月的「應對方式」與「禁忌」各有不同，值得注意的是，今年農曆7月1日配合24節氣來看，已進入「處暑」，正巧是『由陽轉陰』的時節，雖然在運勢上更容易出現動盪與變數，但若能及時應對、提早布局，避開共業，反而能為下半年迎來「好的因果」！

【猴．鼠．龍】

➤禁忌1：介入別人因果

何謂介入別人因果？意思是有時候你可能會因為不小心而多嘴了一下；或是很熱心地想要去做一件好事，但卻疏忽了這其中的「利害關係」，以致於本來是想幫助人的，結果反而幫了倒忙！謹記一個重點：「有智慧的慈悲」才是最重要的。言行舉止，不宜莽撞、衝動，不管遇到任何事都應避免太快做決定，或主動提供別人意見，除了容易介入別人因果，也可能背到不該背的一些責任。

請繼續往下閱讀...

➤禁忌2：拜陰神或拜陰廟

猴、鼠、龍這3個生肖，在農曆7月易招「小人」，除此之外，也不要靠近一些磁場不好的地方，如陰神、陰廟等，亂求的結果也可招業力反撲，反而付出更多無形的代價。

➤禁忌3：搬家、靠近陌生水域

如果沒有急迫的需求，不宜搬家或更動目前的居住環境，因為生肖屬猴、鼠、龍的朋友，本月「正緣」不是很好，除了避開感覺很陰的陌生水域、野溪等，就算是有人陪伴的泳池也應盡量避免。

➤禁忌4：投機取巧

越投機、越不照正規走，越容易出事！呼應剛提到的第一個禁忌，你的每一個決定和選擇，都可能介入別人的因果，如果你自己也不遵守因果法則，就會被這個因果的業力反撲。

【蛇．雞．牛】

➤禁忌1：鐵齒

蛇、雞、牛這3個生肖的磁場、精神和情緒，在農曆7月會顯得比較低落，有時候是因為煩惱的事情比較多，有時則會出現魂不守的情況。切記，磁場低落的時候，人特別容易出事，建議本月應將生活重心放在「如提升正能量跟陽氣的磁場」。

➤禁忌2：疑心病上身

生肖屬蛇、雞、牛的朋友，本月耳朵特別硬，無論別人跟你講什麼，你都會說「是嗎」？疑心很重。其實不須如此，不要太刻意反駁對方即可。

➤禁忌3：吃拜過好兄弟的食物

容易出現腸胃疾病，體質敏感、免疫力變差的情況！天生帶靈異體質的朋友，千萬別吃拜過好兄弟的食物，另外，包括生冷食物在內，也都是屬於磁場比較不好的食物。

【虎．馬．狗】

➤禁忌1：遠行、夜間遊盪

生肖屬虎、馬、狗的朋友，本月不適宜遠行，晚上也不要太晚回家，以免經歷比較不好的磁場。也許你會問「那我本來就是上『晚班』的人，怎麼辦？建議可佩戴金剛繩，或是在晚上時佩戴紅繩或穿著紅色衣物，提升自己的陽氣。

➤禁忌2：轉換工作或搬家

生肖的屬虎、馬、狗的朋友，本月是奔波勞碌命，可能有轉換工作或遷居的機會，強烈建議大家，一定要「動得平安」。

➤禁忌3：開快車

易遇血光之災！虎、馬、狗這3個生肖本月須特別注意交通安全，包括走路、開車或騎車都算，建議可以透過「捐血」來化解血光之災。

【豬．兔．羊】

➤禁忌1：錢財露白

出門在外，財不露白！本月易遇上劫財、掉東西等情況，尤其外出旅遊時，特別容易發生錢財被搶奪的情況。

➤禁忌2：山區冒險或登高

磁場比較敏感的豬、兔、羊，若有旅遊計劃，千萬不要前往山區，也不宜爬高。如果行程安排無法避免，建議可攜帶五寶草噴霧來做一個結界，或帶一條金剛繩在身上保護自己。

【命理專家 湯鎮瑋小檔案】

．專長風水開運、生肖、姓名學、八字、手面相

．《命運好好玩》專任老師、《風水有關係》專任老師、《女人我最大》命理專家／ 年度生肖專欄作家、《小姐不熙娣》命理專家

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡

．湯鎮瑋老師YT：看這裡

．湯鎮瑋老師FB：看這裡

．湯鎮瑋老師IG：看這裡

．湯鎮瑋Lucky365 ：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法