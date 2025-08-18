晴時多雲

娛樂 最新消息

中國觀眾賴聲川面前 嗆屈中恆吸毒是「劣跡藝人」

導演賴聲川（中）到中國宣傳舞台劇《寶島一村》現場有人質疑屈中恆（右）為劣跡藝人。（翻攝自微博）導演賴聲川（中）到中國宣傳舞台劇《寶島一村》現場有人質疑屈中恆（右）為劣跡藝人。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕舞台劇導演賴聲川日前至中國宣傳《寶島一村》，同行台灣藝人有屈中恆、那維勳，怎料在現場互動環節竟有觀眾提問屈中恆過去吸毒往事指他是「劣跡藝人」，更質疑賴聲川是否「裝不知道」，讓活動陷入尷尬，只能急喊卡。

現場觀眾在提問環節問賴聲川（左3）是否裝不知道屈中恆（右3）吸毒。（翻攝自微博）現場觀眾在提問環節問賴聲川（左3）是否裝不知道屈中恆（右3）吸毒。（翻攝自微博）

活動當天賴聲川左邊坐著中國男演員文章，右邊坐著屈中恆，當觀眾質疑屈中恆過去吸毒往事時，文章因曾經婚內出軌最終與演員馬伊琍離婚，演藝事業一度中斷。怕被流彈掃射的文章，一聽到「劣跡藝人」趕緊低下頭。

屈中恆曾涉「麻」煩，2006年還因此落淚道歉。（本報資料照，記者王文麟攝）屈中恆曾涉「麻」煩，2006年還因此落淚道歉。（本報資料照，記者王文麟攝）

這段插曲讓賴聲川離場時忍不住用伸手怒指提問觀眾，文章趕緊在背後輕拍安撫賴聲川，屈中恆則不發一語，低頭離場。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

