央視誇館長「無濾鏡體驗中國」！雙臂卻全程消失 網友笑翻了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日前往中國深圳，再次展開旅遊直播，此次旅程備受矚目，中國官媒《央視》16日第5度報導相關新聞，大讚館長「無濾鏡」體驗中國科技，然而，影片中館長的手臂卻被打上馬賽克，形成巨大反差，讓網友笑翻了！

央視報導館長「無濾鏡體驗中國」，卻將其手臂上馬賽克濾鏡。（翻攝自微博）央視報導館長「無濾鏡體驗中國」，卻將其手臂上馬賽克濾鏡。（翻攝自微博）

中國《央視》16日大動作報導館長訪中之旅，標題主打「台灣網紅無濾鏡體驗中國科技」，內容提及他體驗無人駕駛汽車，展現中國的科技進步、城市發展和民眾熱情，影片中還特別引用館長自嘲「我們就像鄉巴佬」片段。

有趣的是，央視無論在標題還是新聞報導中，多次強調館長是「無濾鏡地展示」，結果影片為避免刺青露出，將他的手臂打上「馬賽克濾鏡」，看起來相當諷刺。

此外，影片留言區出現許多質疑館長的聲音，「館長就是個生意人，表演人們想看的而已」、「勢利眼！沒必要捧」、「感覺有點假」，不過，也有不少小粉紅跟隨央視讚賞館長，「央媽好愛館長，要爭氣一點」、「央媽又疼愛館長了。」

