晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鹿希派要當爸了？吳宗憲被問「未來媳婦」：難得一個是我喜歡的

吳宗憲（左）今天為旗下歌手陳守恩推出新專輯《跌》站台。（記者胡舜翔攝）吳宗憲（左）今天為旗下歌手陳守恩推出新專輯《跌》站台。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕吳宗憲今天為旗下歌手陳守恩推出新專輯《跌》站台，兒子鹿希派則擔任主持人，鹿希派與直播主女友盧鼎惠穩交2年，盧鼎惠近來被拍到疑似「懷孕」，鹿希派今天急忙澄清「沒有這件事」，「我也才27歲，目前還在存錢。」吳宗憲對於盧鼎惠則是讚不絕口，鬆口「難得一個女生是我喜歡的」。

今天被問到是否「先有後婚」？鹿希派撇清：「沒有啦，還早啦。」表示自己和台灣所有27歲的人一樣，還在存結婚基金，他坦承：「至少要存了1千萬再說，因為未來要養一個人，需要維持基本生活品質。憲哥有些資源我就承接，目前就只存到6位數。」

吳宗憲（左）今天為旗下歌手陳守恩（中）站台，兒子鹿希派（右）則擔任主持人。（記者胡舜翔攝）吳宗憲（左）今天為旗下歌手陳守恩（中）站台，兒子鹿希派（右）則擔任主持人。（記者胡舜翔攝）

鹿希派也相當護愛，提到女友被指身形變了、飄出「孕味」並不開心，「說我懷孕沒關係，但她是素人，還不習慣被人家關注。」吳宗憲則大爆：「她女友是我們公司人事高管啦。」是否等於已將她視為「未來媳婦」？吳宗憲直言：「女孩子這麼乖，『難得』這個女生是我喜歡的。以前的都不喜歡。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中