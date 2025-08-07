鹿希派要當爸了？吳宗憲被問「未來媳婦」：難得一個是我喜歡的

吳宗憲（左）今天為旗下歌手陳守恩推出新專輯《跌》站台。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕吳宗憲今天為旗下歌手陳守恩推出新專輯《跌》站台，兒子鹿希派則擔任主持人，鹿希派與直播主女友盧鼎惠穩交2年，盧鼎惠近來被拍到疑似「懷孕」，鹿希派今天急忙澄清「沒有這件事」，「我也才27歲，目前還在存錢。」吳宗憲對於盧鼎惠則是讚不絕口，鬆口「難得一個女生是我喜歡的」。

今天被問到是否「先有後婚」？鹿希派撇清：「沒有啦，還早啦。」表示自己和台灣所有27歲的人一樣，還在存結婚基金，他坦承：「至少要存了1千萬再說，因為未來要養一個人，需要維持基本生活品質。憲哥有些資源我就承接，目前就只存到6位數。」

請繼續往下閱讀...

吳宗憲（左）今天為旗下歌手陳守恩（中）站台，兒子鹿希派（右）則擔任主持人。（記者胡舜翔攝）

鹿希派也相當護愛，提到女友被指身形變了、飄出「孕味」並不開心，「說我懷孕沒關係，但她是素人，還不習慣被人家關注。」吳宗憲則大爆：「她女友是我們公司人事高管啦。」是否等於已將她視為「未來媳婦」？吳宗憲直言：「女孩子這麼乖，『難得』這個女生是我喜歡的。以前的都不喜歡。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法