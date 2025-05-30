曾爆出軌醜聞！李炳憲遭妻上節目連罵1小時「怒揭私下面」

李炳憲與老婆李珉廷因自然的互動，在韓演藝圈擁有「現實夫妻」的稱號。（翻攝自韓網、IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓影帝李炳憲與小12歲女星李珉廷在2013年結婚，育有10歲兒子、1歲半女兒。雖然在李珉廷懷第一胎時，李秉憲爆偷吃女模使他形象大傷，不過最終獲得李珉廷原諒。昨（29）日李珉廷上南韓節目《屋塔房的問題兒童們》聊到婚姻，瘋狂抱怨老公長達1小時，令在場嘉賓全笑翻。

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李珉廷上節目不斷吐槽老公李炳憲。（翻攝自YT）

李珉廷近日上節目吐槽老公除了很會演戲外，完全是生活及3C白癡，私下都靠老婆打點生活，有一次李珉廷人在外地幫老公叫外送，李炳憲竟好奇問她「妳怎麼能從妳那邊叫到我家？」；另外李炳憲也不會使用網路銀行轉帳「跳出認證碼他會怕，都是我幫他按」，此外，夫妻倆於9年前一起去美國時，李炳憲因為不會看手機地圖，竟把整份Google地圖列印出來，讓她當場傻眼。

整集節目的1個多小時李珉廷都不斷吐槽老公李炳憲，不過她也表示，這其實是夫妻的日常相處模式，兩人更因自然的互動，在演藝圈擁有「現實夫妻」的稱號。

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