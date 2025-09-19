晴時多雲

娛樂 最新消息

SJ始源悼念柯克被噴「退團」 高EQ回應「I LOVE YOU」

始源因悼念美國右派青年領袖查理柯克，被黑粉惡嗆退出Super Junio。（翻攝自IG）始源因悼念美國右派青年領袖查理柯克，被黑粉惡嗆退出Super Junio。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕SJ始源被黑粉惡嗆退團，南韓正義魔人再度發威！

美國保守派政治領袖查理柯克上週（10日）在猶他州猶他谷大學演講期間遭槍擊身亡，享年31歲。身為美國總統川普親信與右翼青年代表人物，柯克生前致力推動保守主義與反共價值，遇害5日前才剛赴韓參加以自由民主與宗教信仰為主軸的「Build Up Korea 2025」活動。而身為虔誠基督徒的昔日K-POP天團成員Super Junior始源，也於14日在IG限動轉發悼念柯克的貼文，沒想到此舉隨即引起韓網質疑他「藉悼念之名表態政治立場」，雖然始源在爭議發酵後迅速刪除該則貼文，但仍無法平息黑粉們的怒火與惡評，逼迫始源退團的中傷言論愈演愈烈。 

柯克（前排右）10日在猶他谷大學演講時遭不明人士槍擊不治身亡。（美聯社）柯克（前排右）10日在猶他谷大學演講時遭不明人士槍擊不治身亡。（美聯社）

今（19）韓國論壇Theqoo上，一篇討論始源的貼文湧入多則留言，不少網友冷嘲熱諷，質疑始源經常三句不離英文，「自以為是白人男子」、「不如乾脆移民到美國」，更有人挖出他長年以虔誠基督徒自居，常在社群平台經常轉發宗教訊息，直言他簡直把個人IG當成佈道大會的講壇。 

黑粉們也翻出始源過去曾涉及疑似「反同」的言論，認為他本就帶有保守派傾向，甚至連服役期間發生的「愛犬咬死鄰居」事件，又被搬上檯面撻伐。據悉，已有有激進網友創設「siwon_out」帳號，要求他退出Super Junior。 

不過，也有一些理智的網友提出持平觀點，對此回應：「右派難道連哀悼都不能嗎？」、「『極左』這個詞在某個時候就停止使用了，但我不明白為什麼保守派會被貼上『極右』的標籤。」 

不過其中一則寫著「WE HATE YOU」的貼文下方，卻被始源本人以一句「I LOVE YOU」加愛心符號回覆，讓支持者認為他態度大器、有風度。

