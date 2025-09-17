（獨家）王柏傑反擊和謝欣穎互潑飲料始末 友人曝當日狀況

〔記者許世穎／台北報導〕謝欣穎10日出席活動親口坦承與王柏傑分手，4年戀情正式告終，今卻有消息指出，這段感情狀態本來就不穩定，更提到王柏傑愛喝兩杯、情緒起伏大，甚至提及王柏傑在楊祐寧婚禮上和謝欣穎互潑飲料甚至波及張孝全，對此王柏傑稍早也已於社群發文否認，更表示「但沒事我們扛」，經紀人則無奈表示現在好像扯到「酒」都跟王柏傑有關。

王柏傑（左）、謝欣穎4年情已逝。（資料照，記者胡舜翔攝）

王柏傑：有眼睛的人都知道飲料是誰灑的

根據《鏡週刊》報導，有一次在楊祐寧的婚禮上，謝欣穎與王柏傑當場大吵起來，鬧到甚至互潑飲料，還波及張孝全，害他被弄得一身濕又狼狽。王柏傑稍早於個人IG限動表示「其實那晚有眼睛的人都知道是誰不小心把飲料灑出來，相信編劇們你們應該也知道是誰，但沒事我們扛」，最後不忘跟媒體說「辛苦了」，還加上peace跟愛心。

對此王柏傑經紀人表示，本來覺得是藝人私事，但現在好像扯到「酒」都跟王柏傑有關，覺得應該要好好平反一下，因此還是讓王柏傑回應一下這個狀況。而根據知情友人表示，其實當天在場的人都有看到是另一個人灑出來，還潑到了張孝全，完全不是爆料中提到的「互潑」。

王柏傑稍早於限動回應。（翻攝自IG）

知情友人也表示，其實王柏傑在這段感情中也嘗試過，但始終因為個性不合，「他們就是祝福對方，而且過去的事情已經過去，也希望大家給機會」。友人更說，其實雙方分手是很平常的事情，而且一直以來發生這樣的事情，王柏傑其實都很少回應，也從來都不會跳出來講女生的，但也因此經常被大家誤解。

據悉，王柏傑目前在澎湖忙著拍戲，工作人員也都可以看見他精神狀態很好，等拍攝差不多也會回來繼續宣傳上映中的《96分鐘》，而且後面還有新片與職人劇《動物園》準備推出，依舊相當忙碌。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

