娛樂 最新消息

《勞工俱樂部》主持人驚傳辭世 享耆壽90歲

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深主持人林安娜是台灣廣播界的長青樹，是首位國、台語雙聲帶的播音員，擁有「廣播界的白嘉莉」的封號，主持過《午安您好》、《勞工俱樂部》等節目，以溫柔嗓音擄獲聽眾們的心。不料，日前驚傳她已經於9月16日辭世，享耆壽90歲，消息曝光後，令不少人感到相當不捨。

資深主持人林安娜於9月16日辭世,享耆壽90歲。(翻攝自台灣廣播公司官網)

國聲廣播電台臉書專業於19日發布貼文，表示國聲廣播電台自草創之初，便以聲音與聽眾結下深厚的「聲緣」，每一段廣播的聲音，都是陪伴、安慰與希望的印記。在這段歷史裡，有一個聲音特別令人懷念，就是林安娜小姐，她主持的《勞工俱樂部》，陪伴了無數在工廠、在田間、在家庭裡辛勤付出的聽眾，許多聽眾常說：「做工累了，聽到林小姐的聲音，就覺得有人懂、有人陪伴。」

國聲廣播電台也證實林安娜小姐已於114年9月16日永遠離開了，她的離去，讓國聲同仁都深感不捨。「在這裡，我們要向一路以來支持林安娜小姐的聽眾朋友，致上最深的感謝。因為有你們的聆聽與陪伴，她用聲音播下的溫暖與力量，也將透過你們的記憶，繼續傳遞下去。感恩大家一路相伴，與她共走廣播人生。」

