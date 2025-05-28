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樂天女孩遭影射「當富商小三」 琳妲捲風波急發聲

樂天女孩琳妲。（翻攝自IG）樂天女孩琳妲。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕律師李怡貞日前在節目《11點熱吵店》中爆料，有啦啦隊女孩與一位富商人夫有不正當關係，還傳出已經懷有身孕，李怡貞還強調女方「林襄一定認識」，且給出線索對方是現役啦啦隊隊員，曾經或現為「樂天女孩」，身高不到160公分、形象甜美可愛等，節目片段曝光後隨即引起網友熱論，樂天的琳妲反遭網友質疑，對此她也在IG發聲澄清了。

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李怡貞在節目表示是透過原配授權才講述，該名富商人夫是台灣豪門，目前與妻子正在打離婚官司。某次原配帶著孩子外出用餐，意外撞見富商與女子聚餐畫面，事後原配循線追查，發現該女是啦啦隊成員，且曾在夫妻倆的其中一個住處中拍攝影片，還曾高調分享與富商出國旅遊的動態。沒想到該女孩懷孕、自己吃流產藥與墮胎，「原配的先生還有去幫她坐月子，流產藥還放在他們（原配）家中，還在家裡曬內褲。」

琳妲發聲闢謠。（翻攝自IG）琳妲發聲闢謠。（翻攝自IG）

節目片段隨即引起網友瘋猜，琳妲在IG限動上發出粉絲私訊截圖，對方表示自己在節目的YT留言中看到有不少人猜測琳妲是李怡貞爆料的對象，「請問是真的嗎？這一切都是真的嗎？如果沒有這件事，子虛烏有，請妳一定要證明自己的清白。」對此琳妲則無奈直呼：「如果我有富商男友，我就不賣內褲內衣了，我要環遊世界！」、「我也沒時間坐月子，我都坐在錢櫃唱歌，廁所唱歌會吵到鄰居，畢竟我家是超過三十年的老公寓，隔音不是很好。」更幽默說希望自己的閨蜜就是富商、養她一輩子。

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