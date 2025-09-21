李興文妻遇詐騙集團 作家謝知橋曝背後真相

李興文（右）與妻子陳姝卉。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人李興文19日發文透露妻子陳姝卉成為詐騙集團受害者，損失約20萬元，強調這並非單純金錢損失，而是對家庭尊嚴與信任的踐踏，嚴厲批評警方與政府在防制詐騙上消極作為。

李興文指出妻子平日一向謹慎，卻仍在對方設下的重重陷阱中受騙，從看似無害的「簡單認證」開始，一步步陷入圈套，他在發文中寫道：「詐騙，已經不是單純的個人行為，而是赤裸裸的社會毒瘤！他們利用高科技、假訊息、假身分，設下重重陷阱，將人心與信任玩弄於股掌之間。」

對此，作家謝知橋昨在臉書發表個人看法，他說：「李興文的老婆被詐騙，看了好幾則新聞卻完全找不到被詐騙的原因，就只有看到他一直罵政府，絲毫不提是怎麼被騙的。」

謝知橋表示，雖然不知道被詐騙的原因，不過突然發現，如果「一筆錢丟下去之後消失了，你會不好意思跟別人說」，那八成就是詐騙，直言這個判斷指標應該可以幫助大家辨識更多詐騙。

此外，有網友建議李興文將事發過程說出來，讓眾人知道詐騙集團手法，「還是因為太貪被詐？不能說？」對此，李興文否認太太有貪念。

李興文表示妻子是因為圖個方便，才誤入詐騙陷阱，「不是因為貪，真的是防不勝防，你們自己也要小心謹慎，反正就是別聽信對方的認證」，有人留言說：「要消滅嚴懲詐團，就出來選立委，立重法才有機會喔」，李興文看到後回說：「孤臣無力可乏天！」

