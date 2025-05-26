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娛樂 電視

卞慶華「台語不輪轉」初登八點檔壓力大 背後3強大靠山曝光

卞慶華客串《好運來》飾演爆紅偶像歌手藍諾。（民視提供）卞慶華客串《好運來》飾演爆紅偶像歌手藍諾。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕人氣網路歌手卞慶華首度跨足戲劇，客串民視八點檔《好運來》飾演風靡全台的爆紅偶像歌手「藍諾」，不但成為劇中生技公司爭取的代言人，更與蘇晏霈飾演的「樂樂」發展出令人心動的情節，兩人初見面即上演「迷妹遇本命」的夢幻對戲，甜度破表。

洪毛（左起）、錦雯開心卞慶華客串《好運來》，三人擺拍架勢十足。（民視提供）洪毛（左起）、錦雯開心卞慶華客串《好運來》，三人擺拍架勢十足。（民視提供）

洪毛（左起）、錦雯開心卞慶華客串《好運來》，三人擺拍架勢十足。（民視提供）洪毛（左起）、錦雯開心卞慶華客串《好運來》，三人擺拍架勢十足。（民視提供）

首次參與八點檔拍攝，卞慶華坦言壓力山大：「而且第一場戲就是要唱台語歌，雖然歌聲是後配的，但我必須對嘴很準，情感、表情都要像專業歌手一樣。」他笑說被通知加入到正式拍攝，準備時間只有一天，為此在家苦練台語歌超過800遍，「拍的時候真的很投入，導演也說對嘴很準，覺得努力沒有白費。」

蘇晏霈（左）在《好運來》超愛卞慶華，兩人互動充滿火花。（民視提供）蘇晏霈（左）在《好運來》超愛卞慶華，兩人互動充滿火花。（民視提供）

台語成為他最大的挑戰，卞慶華感性分享：「我的台語不太輪轉，洪毛哥真的超暖，會先用LINE錄音教我唸台詞。現場在梳化間，晏霈、曉筠、錦雯姐也會陪我對詞，讓我覺得壓力不那麼大。」特別讓他印象深刻的是：「那天拍到半夜一點多，洪毛哥早就收工，還是留下來陪我，還分享很多經驗，真的很像有個靠山。」

蘇晏霈（右）在《好運來》超愛卞慶華，兩人互動充滿火花。（民視提供）蘇晏霈（右）在《好運來》超愛卞慶華，兩人互動充滿火花。（民視提供）

洪毛（右起）與錦雯化身最佳後援隊，不僅協助對詞，還一路守到深夜力挺卞慶華。（民視提供）洪毛（右起）與錦雯化身最佳後援隊，不僅協助對詞，還一路守到深夜力挺卞慶華。（民視提供）

這次拍攝也是卞慶華第一次體驗四機製作，他坦言：「跟綜藝不一樣，要注意的細節很多，一開始有點緊張。但在現場大家都很熱情，讓我完全能投入角色。」

蘇晏霈稱讚卞慶華的敬業與學習力：「他很怕自己台詞講不好，拍戲前不斷找我對詞。他真的很努力，我給他第一次八點檔演出90分，希望觀眾多多支持他！」

錦雯（左起）、洪毛化身最佳後援隊，不僅協助對詞，還一路守到深夜力挺卞慶華。（民視提供）錦雯（左起）、洪毛化身最佳後援隊，不僅協助對詞，還一路守到深夜力挺卞慶華。（民視提供）

蘇晏霈（右）協助卞慶華對台詞，讓他直呼相當暖心。（民視提供）蘇晏霈（右）協助卞慶華對台詞，讓他直呼相當暖心。（民視提供）

錦雯說：「我們是錄綜藝節目認識的，他真的超認真！他的劇本上全是標音，洪毛哥還錄音幫他練，真的很感動。」她笑說，某場戲看到卞慶華和吳政澔站在一起，還脫口而出：「你們好登對！」剛好劇情又在演「我懷疑我兒子是同志，我覺得透過戲劇讓觀眾理解多元關係，是很好的方式。」

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