催旺「秋分」好運到！從「名字尾數」找到你的五行能量

迎接秋分時節，菲菲老師提醒大家，「名字筆劃尾數」其實也藏著好運密碼。（菲菲老師提供）迎接秋分時節，菲菲老師提醒大家，「名字筆劃尾數」其實也藏著好運密碼。（菲菲老師提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆7月即將結束，秋分緊接著在下週報到！在這換季時刻，名字其實也藏著屬於你的好運密碼。

命理界漂亮寶貝菲菲老師表示，古人以節氣觀天道，今人以心境照人生，「秋分不僅是自然的轉折，亦是命運的提醒」，而我們的名字，正承載著命運的頻率與五行的力量。」菲菲老師提醒大家，當我們在不同節氣的時間點，對照自身名字的五行時，往往能更清楚看見該如何養精蓄銳、調整腳步，為接下來的日子積福聚能。

尤其在秋分時刻，陰陽相半，晝夜均而寒暑平。菲菲老師強調，其實在這一天，天地能量歸於中道，陰陽調和，正是人心檢視、能量轉換的契機，透過「名字筆劃尾數」，對應天地五行，便能掌握「轉運」契機，找到自己的節奏，讓心裡多一份安穩，讓生活多一分明朗。

■步驟一：先找出你的「名字五行」

請看名字最後一個字的筆劃尾數（以常見筆劃法為參考即可）：
◎尾數 1、2 → 木
◎尾數 3、4 → 火
◎尾數 5、6 → 土
◎尾數 7、8 → 金
◎尾數 9、0 → 水

■ 步驟二：找到你的五行後，對照下方秋分運勢指引。

➤木（尾數 1、2）

．運勢重點：秋金旺盛，木能量容易受壓。
．可能感受：規則多、人情壓力大，容易分心或想討好。
．提醒：別被外界意見干擾，守住核心立場，就是最好的自保。秋分後適合練習「拒絕」與「專注」，你會因此更穩定。
．下半月關鍵：守核心、減干擾、慢慢長。

．好運行動：
1. 聚焦3件事：列出「本週最重要的3件」，做完再接下一件。
2. 說一次「不」：對不必要應酬、臨時加碼任務，要學會婉拒。
3. 綠色補能：每天花10分鐘散步、看綠意或做伸展，安住木氣。
．避雷提醒：不要同時啟動太多計畫，分散能量。


➤火（尾數 3、4）

．運勢重點：秋天金氣重，火的力量容易被削弱。
．可能感受：熱情易被削、容易累或睡不深。
．提醒：別過度耗能，注意健康與作息。不過在財運上，因為懂得收斂，反而能存下更多財富。
．下半月關鍵：收熱度、養體力、穩節奏。

．好運行動：
1. 固定睡眠窗：盡量同一時間入睡與起床，補回精氣神。
2. 少說快做：把靈感落地成「今日1小步」，日積月累見效。
3. 餐桌減辣油炸：減少上火與躁感。
．避雷提醒：避免逞強與情緒用事。
．小祈願：點一盞小燈或心燈，心中發願：「願我光暖不燙、照見方向。」


➤ 土（尾數 5、6）

．運勢重點：秋金助土，能量穩定。
．可能感受：事情多但能掌握，責任感提升。
．提醒：這段時間適合理財、安定家庭，會有「收成感」。在人際上，也能慢慢獲得肯定與支持。
．下半月關鍵： 穩布局、理財務、顧家庭。

．好運行動：
1. 列一張表：收入、支出、待辦分三欄，清楚就不焦慮。
2. 家務與關係「各前進1步」：整理一處角落、跟重要的人好好吃頓飯。
3. 每週靜坐10分鐘：讓心沉、土更穩。
．避雷提醒：別把所有事都往身上扛。
小祈願：心念「願我心如大地，承擔而不負重；厚實而不僵硬。」

➤金（尾數 7、8）

．運勢重點：與秋分能量同頻，好運加倍。
．可能感受：效率變高、機會上門；也可能不自覺嚴厲。
．提醒：容易得勢，但要避免過度自滿。若能保持謙遜，這段時間會有貴人伸手幫助你。
．下半月關鍵：利決策、招貴助、修謙心。

．好運行動：
1. 設定「3不做」：當週不接與目標無關的差事，保持銳度。
2. 多一句感謝：回覆訊息時加1句謝意，貴人更容易續連。
3. 收邊角：完成手邊1～2件卡很久的事，運勢更順。
．避雷提醒：少用評斷語氣，留彈性。
．小祈願：默唸「願我刀口藏慈心，剛中帶柔，成就不張揚。」

➤水（尾數 9、0）

．運勢重點：金生水，靈感與人脈都會變多。
．提醒：避免過度分心，別什麼都想承接。挑一兩件最重要的事去做，你會發現效率大增、成果亮眼。
．下半月關鍵：靈感多、人脈動、擇重點。
．可能感受：想法湧現、邀約增加，卻容易分心。

．好運行動：
1. 一日一主題：每天只先做「最重要的那件」。
2. 資訊減量：社群與訊息設定時段查看，保留心的清明。
3. 補腎水：早睡與溫熱飲，讓水氣有力。
．避雷提醒：別什麼都先答應；先評估再承諾。
．小祈願：心念「願我如水，有形於無形，所至皆潤。」

【菲菲老師 專家小檔案】
．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、無、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

