娛樂 最新消息

67歲黃仲崑驚爆罹帕金森氏症 嫩妻Lulu露面不忍揭他現況

黃仲崑今天現身宣傳「民歌大團圓」演唱會。（記者陳奕全攝）黃仲崑今天現身宣傳「民歌大團圓」演唱會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「民歌大團圓」演唱會將於11月在台北大巨蛋登場，67歲的黃仲崑今天現身宣傳，小他17歲的愛妻Lulu甜蜜相伴。黃仲崑放閃笑說：「我們結婚時被說是父女戀，現在變成姊弟戀，我們是倒吃甘蔗！」形容感情愈來愈甜蜜。

黃仲崑多年前因手抖發現罹患「原發性震顫」，甚至還參加人體實驗手術治療，他坦言：「我想到能替台灣人類做些貢獻，就算手術台上發生不測，也沒關係！」展現豁達態度。

黃仲崑多年前因手抖發現罹患「原發性震顫」。（記者陳奕全攝）黃仲崑多年前因手抖發現罹患「原發性震顫」。（記者陳奕全攝）

近來他的手抖症狀持續，黃仲崑自曝父親就是因帕金森氏症過世，如今自己左手已不便拿麥克風，但他自信地說：「現在改用右手拿麥克風，要做什麼都還可以做！」相當坦然。

不過，Lulu卻笑著爆料，有的醫生也不認為老公罹患帕金森氏症，認為手抖可能是之前手術後的代償作用。

小黃仲崑17歲的愛妻Lulu今相伴出席。小黃仲崑17歲的愛妻Lulu今相伴出席。

Lulu爆料老公越來越不愛工作，還虧：「他就這張臉值錢，要出來賺錢給我花！」目前黃仲崑每個月固定回診，同時也配合中醫調養身體。

