晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

江祖平控遭性侵！「媽媽」張琴鬆口談龔益霆 曝私下相處

〔記者林欣穎／台北報導〕女星江祖平近期指控三立前資深副總之子龔益霆，涉嫌下藥、性侵及偷拍。曾拍過多部三立戲劇，與江祖平曾有過對手戲的資深女演員張琴，今（13）日出席「金曲傳愛・壯世代公益演唱會」，被問及江祖平一事也做出回應。

張琴過去與江祖平對戲。（翻攝自YT）張琴過去與江祖平對戲。（翻攝自YT）

張琴提到江祖平當年第一部電影，她就演江祖平的媽媽，過去她與江祖平曾合作《天之驕女》，劇中她問江祖平「你是在哭喔？」一幕成為網友們瘋傳的謎因。張琴今為了演唱會還特地跟三立《百味人生》劇組請假，提到這次的新戲已經未見龔富及龔益霆名字，她也坦言跟江祖平和龔益霆都熟識，看到新聞自己也很震驚，「跟她（江祖平）認識20、30年了，我從來沒有發表過我的感想，因為我想他們當事人比較清楚。」

馬妞（左起）、楊懷民、張琴、金燕（左5起）、金佩姍、劉明珠、大百合、陳凱倫出席演唱會。（記者林欣穎攝）馬妞（左起）、楊懷民、張琴、金燕（左5起）、金佩姍、劉明珠、大百合、陳凱倫出席演唱會。（記者林欣穎攝）

張琴也說她不敢打擾江祖平，畢竟對方為此心力交瘁著，而聊到龔益霆，張琴則說在她印象中，對方是陽光美少年，工作很努力、有活力，張琴表示：「以一個觀眾的身份，或者是以一個朋友的身份，都希望這個事情能夠好好的解決。」

張琴當時以一句「你是在哭喔？」成為網友們瘋傳的謎因。（翻攝自YT）張琴當時以一句「你是在哭喔？」成為網友們瘋傳的謎因。（翻攝自YT）

江祖平日前怒控三立前副總龔美富兒子龔益霆性侵，在演藝圈掀起軒然大波，士林地檢署本月4日已分案偵辦，並指派資深婦幼組檢察官承辦。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中