江祖平控遭性侵！「媽媽」張琴鬆口談龔益霆 曝私下相處

〔記者林欣穎／台北報導〕女星江祖平近期指控三立前資深副總之子龔益霆，涉嫌下藥、性侵及偷拍。曾拍過多部三立戲劇，與江祖平曾有過對手戲的資深女演員張琴，今（13）日出席「金曲傳愛・壯世代公益演唱會」，被問及江祖平一事也做出回應。

張琴提到江祖平當年第一部電影，她就演江祖平的媽媽，過去她與江祖平曾合作《天之驕女》，劇中她問江祖平「你是在哭喔？」一幕成為網友們瘋傳的謎因。張琴今為了演唱會還特地跟三立《百味人生》劇組請假，提到這次的新戲已經未見龔美富及龔益霆名字，她也坦言跟江祖平和龔益霆都熟識，看到新聞自己也很震驚，「跟她（江祖平）認識20、30年了，我從來沒有發表過我的感想，因為我想他們當事人比較清楚。」

張琴也說她不敢打擾江祖平，畢竟對方為此心力交瘁著，而聊到龔益霆，張琴則說在她印象中，對方是陽光美少年，工作很努力、有活力，張琴表示：「以一個觀眾的身份，或者是以一個朋友的身份，都希望這個事情能夠好好的解決。」

江祖平日前怒控三立前副總龔美富兒子龔益霆性侵，在演藝圈掀起軒然大波，士林地檢署本月4日已分案偵辦，並指派資深婦幼組檢察官承辦。

