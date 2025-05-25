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「味全三本柱」撼動人氣？南珉貞淡定撂話：我們有一定地位

南珉貞擔任一日店長，回應李珠珢的耍大牌傳聞。（記者潘少棠攝）南珉貞擔任一日店長，回應李珠珢的耍大牌傳聞。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕富邦啦啦隊女神南珉貞日前因老家突發狀況，緊急返韓處理，突然暫離台灣讓粉絲相當擔心。今（25）她回歸後首度公開露面，擔任甜點店一日店長，親自向粉絲報平安，也鬆口回應隊友李珠珢的耍大牌傳聞。此外，有傳聞指出味全龍有意打造「三本柱」，南珉貞自信強調不擔心人氣下滑。

相關新聞：南珉貞「老家出問題」急返韓 粉絲擔憂：等妳回來

近期李珠珢爭議不斷，傳出耍大牌、人設翻車等風波。對此，南珉貞表示：「她現在年紀還很小，社會經驗也還不夠，這對她來說應該會是一個很好的學習機會。」她展現學姐風範說道：「我會在旁邊一點一點地教她，也希望她能透過這些事情，累積更多社會經驗，和我們一起變得更好、更加融合。」她也強調：「她還是個寶寶，希望大家能多看看她可愛、好玩的一面。」

南珉貞透露早前家中爆發「蟲蟲危機」才緊急返韓。（記者潘少棠攝）南珉貞透露早前家中爆發「蟲蟲危機」才緊急返韓。（記者潘少棠攝）

此外，針對味全龍傳出有意找來李多慧、權喜原與金娜妍組成夢幻「三本柱」，是否會動搖富邦啦啦隊地位？南珉貞相當淡定地說：「完全不會擔心。我們從去年開始就已經來台灣發展，現在在這裡也都有一定的地位。」她笑著補充：「今天在座的記者朋友們，很多人我都還記得你們的臉，這也代表我真的在台灣活動了一段時間了。所以真的不擔心，也希望大家可以繼續多多支持我們，給每一位成員更多鼓勵。」

傳出味全龍有意組三本柱，南珉貞不擔心人氣下滑。（記者潘少棠攝）傳出味全龍有意組三本柱，南珉貞不擔心人氣下滑。（記者潘少棠攝）

至於先前突然返韓一事，南珉貞今羞澀透露真正原因，笑說其實是因為家中爆發「蟲蟲危機」。由於人在台灣無法即時處理，她只好交由妹妹代勞，沒想到對方處理不當，讓她回家後氣得當場「教訓」對方，甚至放話：「我不相信你能打掃乾淨，趕快找專業的清潔公司處理，我回韓國前要看到家裡恢復原狀。」

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