南珉貞「老家出問題」急返韓 粉絲擔憂：等妳回來

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊韓籍女神南珉貞，憑藉甜美臉蛋及親民性格，深受粉絲喜愛，她日前釋出與媽媽同框的影片，透露母親罹患甲狀腺癌的病況，罕見在鏡頭前落淚；沒想到她昨（21日）在社群突發文自曝，家裡出問題，因此趕回韓國幾天，引起粉絲擔憂。

南珉貞發文透露，家裡出問題暫時返韓幾天。（翻攝自IG）

南珉貞昨天在Threads發文表示，她的韓國家出了一點問題，所以趕回韓國幾天。儘管她人目前在韓國，但仍透過轉播關注G1比賽，「比分好接近真的太刺激了！勇士這一季真的辛苦了，為了下個賽季取得更好的成績，大家都會在各自的位置上全力以赴。我會一直支持勇士！ 在我心裡勇士們一直都是冠軍。」

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貼文曝光後，立刻引起熱議，雖然南珉貞的口吻相當平靜，但粉絲仍相當擔憂，紛紛留言替她加油打氣，「加油南珉貞！家裡的事情比較重要」、「好好處理家事！你拍攝的影片，都有注意到！真的別把壓力，都加注在身上。家人跟粉絲是你最大靠山！」、「家庭重要，好好處理，在台灣我們都挺。」

南珉貞緊急返韓引粉絲擔憂。（翻攝自Threads）

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事實上，家人對於南珉貞至關重要，她日前才釋出與媽媽同框的影片，她透露，媽媽在手術切除甲狀腺後，曾發生手抖、呼吸困難等症狀而緊急送醫，當時人在台灣的她只能透過電話了解情況，讓她備感無助，回想這段經歷，南珉貞忍不住哽咽落淚。所幸媽媽目前身體狀況逐漸穩定，持續接受藥物治療中，影片中也可見媽媽的狀態穩定。

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