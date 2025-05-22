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小龍女昆娜爆「不倫」風波 社群1變動遭疑退隊

「小龍女」成員昆娜捲不倫疑雲。（翻攝自IG）「小龍女」成員昆娜捲不倫疑雲。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊「小龍女」成員昆娜今年初傳出已婚生子，近日又被媒體目擊，與同隊職棒球員張祐嘉互動曖昧，疑似在交往，對此，經紀公司回應，「據當事人說明與目前可得事實，雙方互動未違反現行規範」。不過，有網友眼尖發現，她的IG簡介已將啦啦隊相關標籤悄悄移除，揣測是低調退團。

相關新聞：「小龍女」昆娜被爆已婚生子 與同隊球員張祐嘉關係曖昧

回顧整起事件，《鏡週刊》日前報導，昆娜加入富邦悍將Fubon Angels時結婚生子，產後回歸啦啦隊，去年成為味全龍「小龍女」一員，同時也是新竹御嵿攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」，而她的老公就是知名輕艇國手翁琝森。

豈料，昆娜上月被週刊目擊，與味全龍職棒球員張祐嘉疑似祕戀中，兩人進出同棟大樓，互動相當親暱有如情侶，這讓翁琝森的親友看不下去，怒指小孩幾乎交給男方家長照顧，且雙方為了小孩，才勉強維持婚姻，如今被媒體目擊曖昧密會，恐怕再度衝擊夫妻關係。

事件回顧：昆娜被爆「隱婚生女」還曖昧球員 老公親友不忍痛批

針對不倫風波，球團4月30日回應，根據當事人說明與目前可得事實，雙方互動未違反現行規範，「味全龍球團重視紀律制度，若有違規情事將依程序處理。另經當事人表達健康考量及班表調整需求，後續場次將暫不出席應援活動。感謝各界關心與理解。」

昆娜IG自介的啦啦隊標籤悄悄被移除。（翻攝自IG）昆娜IG自介的啦啦隊標籤悄悄被移除。（翻攝自IG）

不過，有網友眼尖發現，昆娜默默移除IG自介的「小龍女」、「慕獅女孩」標籤，僅剩「浪直播」和「邀約合作」的相關資訊，猜測她已低調退團，動向備受矚目。

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