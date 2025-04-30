晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

昆娜被爆「隱婚生女」還曖昧球員 老公親友不忍痛批

媒體爆料昆娜（左）老公是輕艇國手翁琝森（右）。（翻攝自IG）媒體爆料昆娜（左）老公是輕艇國手翁琝森（右）。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊「小龍女」成員昆娜今年初傳出已婚生子，近日又被媒體目擊，與同隊職棒球員張祐嘉互動曖昧，疑似在交往，對此，經紀公司僅回應，「私人領域不便回覆」，沒想到事隔一週，再爆出她的老公就是小有名氣的輕艇國手翁琝森。

事件回顧：「小龍女」昆娜被爆已婚生子 與同隊球員張祐嘉關係曖昧

據《鏡週刊》報導，昆娜的老公是知名輕艇國手翁琝森，兩人大學時期墜入愛河，半年時間就懷上女兒，決定步入婚姻，還因此退出富邦悍將啦啦隊Fubon Angels。

據悉，昆娜與翁琝森結婚後，積極參與男方家庭聚會，也會一起出遊，可見她相當融入對方家庭。然而，時間一久，兩人的生活圈逐漸沒有交集，開始「各過各的生活」，像是翁琝森今年初帶家人出席親友聚會時，就已經不見昆娜身影。

職棒球員張祐嘉被目擊與昆娜互動曖昧。（資料照）職棒球員張祐嘉被目擊與昆娜互動曖昧。（資料照）

報導提及，翁琝森的親友看不下去昆娜明明有家庭，卻疑似與張祐嘉關係匪淺，怒指小孩幾乎交給男方家長照顧，且雙方為了小孩，才勉強維持婚姻，如今被媒體目擊曖昧密會，恐怕再度衝擊夫妻關係。

翁琝森年初轉發網友貼文。（翻攝自IG）翁琝森年初轉發網友貼文。（翻攝自IG）

值得一提的是，翁琝森年初在Threads轉發網友貼文，「想玩就保持單身跟你的鬆弛感遊戲人間，想定下來就一對一好好跟你的對象交往。這麼簡單的道理，卻好像很少人明白」，文末還強調，「我覺得劈腿的人是最可憐的」，如今回頭一看，格外引人遐想。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中