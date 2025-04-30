昆娜被爆「隱婚生女」還曖昧球員 老公親友不忍痛批

媒體爆料昆娜（左）老公是輕艇國手翁琝森（右）。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊「小龍女」成員昆娜今年初傳出已婚生子，近日又被媒體目擊，與同隊職棒球員張祐嘉互動曖昧，疑似在交往，對此，經紀公司僅回應，「私人領域不便回覆」，沒想到事隔一週，再爆出她的老公就是小有名氣的輕艇國手翁琝森。

事件回顧：「小龍女」昆娜被爆已婚生子 與同隊球員張祐嘉關係曖昧

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據《鏡週刊》報導，昆娜的老公是知名輕艇國手翁琝森，兩人大學時期墜入愛河，半年時間就懷上女兒，決定步入婚姻，還因此退出富邦悍將啦啦隊Fubon Angels。

據悉，昆娜與翁琝森結婚後，積極參與男方家庭聚會，也會一起出遊，可見她相當融入對方家庭。然而，時間一久，兩人的生活圈逐漸沒有交集，開始「各過各的生活」，像是翁琝森今年初帶家人出席親友聚會時，就已經不見昆娜身影。

職棒球員張祐嘉被目擊與昆娜互動曖昧。（資料照）

報導提及，翁琝森的親友看不下去昆娜明明有家庭，卻疑似與張祐嘉關係匪淺，怒指小孩幾乎交給男方家長照顧，且雙方為了小孩，才勉強維持婚姻，如今被媒體目擊曖昧密會，恐怕再度衝擊夫妻關係。

翁琝森年初轉發網友貼文。（翻攝自IG）

值得一提的是，翁琝森年初在Threads轉發網友貼文，「想玩就保持單身跟你的鬆弛感遊戲人間，想定下來就一對一好好跟你的對象交往。這麼簡單的道理，卻好像很少人明白」，文末還強調，「我覺得劈腿的人是最可憐的」，如今回頭一看，格外引人遐想。

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