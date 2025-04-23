「小龍女」昆娜被爆已婚生子 與同隊球員張祐嘉關係曖昧

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊「小龍女」成員昆娜擁有火辣身材及精緻外貌，深受粉絲喜愛，被封為「寶藏女孩」。不過，人紅是非多，今年初傳出她已婚生子，讓其私生活成為焦點，近日再被爆料，她與同隊職棒球員張祐嘉關係匪淺，疑似正在交往。

週刊目擊職棒球員張祐嘉與啦啦隊成員昆娜互動曖昧。（資料照、翻攝自IG）

據《鏡週刊》報導，昆娜先前被爆加入富邦悍將Fubon Angels時結婚生子，產後回歸啦啦隊，去年成為味全龍「小龍女」一員，同時也是新竹御嵿攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」。

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回顧整起事件，有網友今年初在Threads踢爆，昆娜已婚有小孩，狠酸「錢願意花在自己身上，去韓國醫美肯定花不少，別忘了家裡還有小孩要養，成天跟劈腿得來的男友快快樂樂，別忘記自己的身分。」對此，昆娜及所屬球團皆未正面回應，此事並無被證實。

豈料，昆娜近日被週刊目擊，與味全龍職棒球員張祐嘉疑似祕戀中，兩人進出同棟大樓，互動相當親暱有如情侶。

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