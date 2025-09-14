晴時多雲

娛樂 最新消息

「資生堂千金」李宓怨尪丟嫩嬰 暴怒喊離婚

「資生堂千金」李宓的老公阿Q經常有驚人舉動。（翻攝自臉書）「資生堂千金」李宓的老公阿Q經常有驚人舉動。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「資生堂千金」李宓頂著北一女、台大高材生身分，2021年登記結婚並成為5寶媽。她先前曾分享老公阿Q在婚禮後弄丟婚戒，讓她整整哭了3天，近日她上節目《單身行不行》又爆料老公曾在半夜丟下嬰兒，悄悄消失讓李宓氣到要離婚。

李宓在節目上談到老公曾經拋下僅4、5個月大的嬰兒獨自在客廳，自己跑出去吃消夜，氣得她想離婚。（翻攝自YouTube）李宓在節目上談到老公曾經拋下僅4、5個月大的嬰兒獨自在客廳，自己跑出去吃消夜，氣得她想離婚。（翻攝自YouTube）

李宓表示，老公是個家庭煮夫，平時負責照顧剛出生的寶寶，不過有天半夜在客廳的寶寶哭了半個小時，驚醒了在主臥室睡覺的李宓。李宓原本以為是老公哄娃哄不好，沒想到走到客廳竟然看見僅4、5個月大的嬰兒獨自爆哭，老公則不見人影。

李宓忙著安撫寶寶，並發現時間已經是半夜12點多，老公行蹤成謎，讓李宓覺得相當擔心。她在家找了半天都沒看到老公，趕緊撥打老公電話試圖聯繫，打了15通電話都沒人接。

李宓老公把嬰兒丟在家中，跑出去吃消夜的行為，讓李宓氣炸。（翻攝自臉書）李宓老公把嬰兒丟在家中，跑出去吃消夜的行為，讓李宓氣炸。（翻攝自臉書）

就這樣，老公消失了半個小時，李宓開始緊張，擔心他出事，連忙打電話跟朋友求助。等到李宓老公回覆電話並回家後，李宓問老公跑到哪裡去？發生什麼事？老公坦承因為帶孩子壓力太大，半夜想出門透透氣，就把嫩嬰留在家裡自己出門吃消夜。李宓完全無法接受老公的理由，氣炸開口說想要離婚。

