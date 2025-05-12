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娛樂 歐美

哈利王子狂背刺 揭皇室裂痕批威廉王儲懶散

威廉王子（左）與退出皇室高階職責的哈利王子兄弟鬩牆愈演愈烈。（美聯社）威廉王子（左）與退出皇室高階職責的哈利王子兄弟鬩牆愈演愈烈。（美聯社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕哈利王子日前接受BBC電視專訪時語出驚人，他指控英國法院駁回他恢復在英國享有24小時警方保護，對他而言是「毀滅性的打擊」，並讓他與家人「永遠無法回英國」。在訪問中哈利也透露父親查爾斯國王和他冷戰中，而他也不知道父親（查爾斯國王）能活多久？他與家族是否來得及和解。另外，從訪問中也聽得出來哈利王子對王儲威廉也不太滿意，認為他懶散且不積極。

英國查爾斯國王（右起）、威廉王子、凱特王妃。（歐新社）英國查爾斯國王（右起）、威廉王子、凱特王妃。（歐新社）

《紐約時報》透過這場訪問做出報導「查爾斯國王能否在為時已晚前化解皇室危機？」報導中也指出哈利王子懇求與父親和解，更凸顯出英國皇室出現裂痕恐打破一直努力塑造的「團結」形象。

哈利自2020年與妻子梅根馬可搬至美國、退出皇室高階職責。（美聯社）哈利自2020年與妻子梅根馬可搬至美國、退出皇室高階職責。（美聯社）

威廉和哈利的兄弟鬩牆愈演愈烈，但查爾斯國王似乎無意出手解決問題，也導致呈現出「爸爸管不住兒子」的狀況。哈利的訪問其實對於和解並無緩解，反而造成雙方關係惡化，皇室內部已經出現擔憂的聲音。

根據外媒調查指出，英國皇室整體最受歡迎的人物分別是：已故的黛安娜王妃、已故的伊麗莎白二世女王、威廉、哈利。

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