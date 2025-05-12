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娛樂 電視

全身黑還指甲髒！佳娜約會對象像流浪漢 梁赫群突破盲點：是富二代

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》明（13日）晚9點播出全新一集「憑那麼一點毛也敢說自己優！男人優不優女人說了算」，已為人母的來賓佳娜分享一段令人傻眼的約會經驗，笑翻全場也掀起熱烈討論。

佳娜約會遇富二代竟像流浪漢。（中天提供）佳娜約會遇富二代竟像流浪漢。（中天提供）

佳娜坦言自己很在意男生的外表整潔，提到曾有一位在社群媒體上看起來光鮮亮麗、疑似是富二代的男子約她吃飯，讓她原本滿心期待，沒想到一見面卻大失所望，「他看起來有點像流浪漢，衣服皺皺的、全身黑黑的、指甲也髒髒的，真的很尷尬。」她說男方解釋是剛從工作現場趕來，還來不及換衣服。

梁赫群認為富二代願意做工是個勵志故事。（中天提供）梁赫群認為富二代願意做工是個勵志故事。（中天提供）

更讓人意外的是，這名男生其實是洗大樓窗戶公司的老闆之子，這次是去幫父親的忙，雖然家庭環境不錯，卻親自參與勞力工作，這樣的舉動讓現場來賓反應兩極。

主持人梁赫群聽完則不以為意，反認為這是勵志故事：「他可以在家當少爺，卻選擇跟著爸爸一起工作，這很值得鼓勵啊！」但也有來賓認同佳娜的感受，認為約會第一印象很重要，至少洗乾淨再來。

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