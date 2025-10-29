自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

59歲坣娜驚傳死訊！情定280億猶太富商老公 生前封麥成絕響

坣娜2017年與身家逾280億的猶太富商薛智偉結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）坣娜2017年與身家逾280億的猶太富商薛智偉結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕59歲的美聲天后坣娜唱紅《奢求》、《自由》等夯曲，傳出因為紅斑性狼瘡舊疾復發，已在10月16日病逝，為了支持丈夫薛智偉推廣台猶文化，近年毅然決然淡出演藝圈，投入「JTCA猶台文化交流協會」及「猶太文物博物館」的籌辦與活動推廣。

坣娜2017年與身家逾280億的猶太富商薛智偉結婚，薛智偉大她15歲，曾歷經喪妻之痛，前妻因病過世後一度封閉自己，直到透過共同好友介紹認識坣娜，兩人因相似的正向性格與人生信念而相愛相惜。

坣娜2017年與身家逾280億的猶太富商薛智偉結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）坣娜2017年與身家逾280億的猶太富商薛智偉結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）

坣娜去年接受本報訪問曾表示，她並非猶太教徒，可是尊重各種「勸人向善」的宗教，能與丈夫攜手推廣文化交流，是人生中最珍貴的緣分，還放閃笑說：「我跟薛先生都是正向的人，面對問題就是解決問題，一切都是老天注定。」

當時坣娜也證實「封麥」不再唱歌了，她說：「除非我要再接受挑戰，私下我也不常唱歌，偶爾就在浴室哼哼歌！」對於4年多前的TICC演唱會成絕響，她還表示：「我當時就說過，這可能會是唯一一場，沒想到真的成真了。」說得坦然心裡沒有遺憾。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中