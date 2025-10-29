59歲坣娜驚傳死訊！情定280億猶太富商老公 生前封麥成絕響

坣娜2017年與身家逾280億的猶太富商薛智偉結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕59歲的美聲天后坣娜唱紅《奢求》、《自由》等夯曲，傳出因為紅斑性狼瘡舊疾復發，已在10月16日病逝，為了支持丈夫薛智偉推廣台猶文化，近年毅然決然淡出演藝圈，投入「JTCA猶台文化交流協會」及「猶太文物博物館」的籌辦與活動推廣。

坣娜2017年與身家逾280億的猶太富商薛智偉結婚，薛智偉大她15歲，曾歷經喪妻之痛，前妻因病過世後一度封閉自己，直到透過共同好友介紹認識坣娜，兩人因相似的正向性格與人生信念而相愛相惜。

坣娜去年接受本報訪問曾表示，她並非猶太教徒，可是尊重各種「勸人向善」的宗教，能與丈夫攜手推廣文化交流，是人生中最珍貴的緣分，還放閃笑說：「我跟薛先生都是正向的人，面對問題就是解決問題，一切都是老天注定。」

當時坣娜也證實「封麥」不再唱歌了，她說：「除非我要再接受挑戰，私下我也不常唱歌，偶爾就在浴室哼哼歌！」對於4年多前的TICC演唱會成絕響，她還表示：「我當時就說過，這可能會是唯一一場，沒想到真的成真了。」說得坦然心裡沒有遺憾。

