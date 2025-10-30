自由電子報
娛樂 最新消息

不只有粿粿和王子？葛斯齊爆美國行「出軌有兩對」：最佳掩護組

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年傳婚變，昨范姜彥豐突發影片寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，貼文曝光掀起熱論，王子形象受到重挫，出席的活動、音樂會接連取消。今（30）日狗仔葛斯齊也在社群上爆料，內文直指當時王子等人去的美國行，有兩對出軌。

王子、粿粿等人的美國行竟被爆有兩對出軌。（翻攝自IG）王子、粿粿等人的美國行竟被爆有兩對出軌。（翻攝自IG）

范姜彥豐曾在影片提到，粿粿今年3、4月去美國，同行的有王子、簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品澔等人。范姜彥豐表示，當時自己是和家人出遊，而老婆在美國期間原本都有連絡，但漸漸地粿粿卻減少回覆訊息頻率，「想說她只是玩得太開心，希望未來可以有更多時間可以讓她跟朋友相處，雖然難過，但也覺得夫妻久了就是這樣，但她三天兩頭會約朋友出去，一開始會報備，後來也漸漸不想報備跟誰出去，每天早出晚歸，凌晨三、四點才回家，天亮才回家，最後直接不回家。」更直言沒想到粿粿去一趟美國就變這樣。

葛斯齊在臉書爆料美國行其實有兩對出軌。（資料照，記者陳奕全攝）葛斯齊在臉書爆料美國行其實有兩對出軌。（資料照，記者陳奕全攝）

葛斯齊則在臉書上表示，「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組。藝人時常用假戲真做，假借工作之名 行私慾之實，魚目混珠的手段真的已經過時，這套在中國看多了。」至於究竟是何人？葛斯齊並未明說。

