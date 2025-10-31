家花哪有野花香？ 最容易外遇星座前5名曝光

最容易出軌的星座前5名曝光。（資料照，東勢林管處提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期「婚內出軌」問題鬧得沸沸揚揚，塔羅命理專家小孟老師也分享最容易出軌的星座前5名，不僅如此，就連這些星座為何不愛家花愛野花？喜歡偷吃的原因和事後反應也一併曝光。

【第5名 雙魚座】

享受眾人崇拜的雙魚座，步入婚姻之後如果有比伴侶更優秀的人不斷誇獎他，雙魚座就會被捧得暈陶陶，更受不了與對方大搞曖昧，雙魚座出軌之後，親密關係很難繼續下去，因為他會搞得無法收拾，只能分開收場。

【第4名 射手座】

無法忍受寂寞的射手座，當親密關係逐漸穩定之後，就會開始覺得無聊。這時候如果出現積極的追求者，發生一夜情的機率非常高。雖然射手座會在一夜歡愉之後告訴自己，這種行為不可取，卻無法真正堅定內心，只會不斷重複發生。

【第3名 獅子座】

悶騷的獅子座受不了外界挑逗，如果有人不斷挑逗獅子座，他會無法抗拒誘惑。如果對方段位夠高，不斷告訴獅子座「我不會打擾你的生活，也不要求名分，只想和你在一起」，這時候獅子座就會抵擋不住，默默出軌。獅子座偷吃被抓到後，容易把過錯推到對方身上，強調是對方主動引誘他。

【第2名 雙子座】

雙子座的外遇對象大多都是因為「日久生情」，這和雙子座怕麻煩有關，他不愛與陌生人外遇，特別喜歡吃窩邊草。雙子座發生外遇會用很多理由掩飾自己的過錯，造成越描越黑的後果。被抓到發生外遇，雙子座還有可能嘴巴說兩人已經斷了，私底下卻藕斷絲連仍然繼續和外遇對象當朋友的狀況。

【第1名 巨蟹座】

看到這裡，相信有不少讀者感到跌破眼鏡。傳說中最戀家的巨蟹座竟然站在外遇排行榜第1名，這是因為巨蟹座容易在親密關係中感到倦怠。骨子裡喜歡挑戰性的巨蟹座，在工作方面自我要求高，看見身旁有貴人能提攜、拉拔自己的時候，就會與對方外遇，更利用外遇對象讓自己工作順風順水。巨蟹座偷吃被抓包會拿「我們只是同事跟工作上的夥伴」當藉口，由於巨蟹座很愛美，在親密關係中發現另一半不再美麗或者身材走樣，再加上有些外型條件不錯的人積極追求的話，巨蟹座很快就會淪陷，甚至比較疼小三、小王。

☆民俗說法僅供參考☆

